Цены на нефть растут в ходе торгов в среду на фоне новостей об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com, передаёт Укринформ.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $69,06 за баррель, что на $0,79 (1,16%) выше цены на закрытии предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы снизились в цене на $0,64 (0,93%), до $68,27 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,58 (0,93%) - до $63,28 за баррель. К закрытию рынка во вторник цена контракта составила $62,7 за баррель, снизившись на $0,57 (0,9%) по сравнению с предыдущей сессией.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил в ночь на среду, что по американским военным базам в Ираке были нанесены ракетные удары. Акция, названная «Мученик Сулеймани», была осуществлена в ответ на гибель 3 января в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации американских военных.

Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил данную информацию. Он отметил, что «около 17:30 Иран осуществил запуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке». Удары, по его словам, был нанесен по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

Также нефть резко подорожала в прошлую пятницу после того, как стало известно о гибели Сулеймани.

По состоянию на 11:25 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 68,61 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 68,32 доллара за баррель, что на 5 центов выше уровня закрытия торгов ($68,27).

Напомним, что власти Ирана нанесли ракетный удар по двум военным базам в Ираке, на территории которых находятся американские военные.