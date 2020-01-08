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По данным «Укрзалізниці», в 2019 году пассажирские железнодорожные перевозки (как дальнего следования, так и пригородные) нанесли компании ущерб, который может достичь 12 миллиардов гривен (510 миллионов долларов).
Об этом сообщает пресс-служба компании.
— По результатам 2019 года, убытки в пассажирском секторе (всего в дальнем и пригородном железнодорожном сообщениях) могут превысить 12 миллиардов гривен, – говорится в сообщении.
Отмечается, что основные доходы «Укрзалізниця» получает от грузовых перевозок. Вместе с тем, компания тратит собственные средства на обновление пассажирских вагонов, хотя в соответствии с законом такие расходы должны покрывать из государственного бюджета.
— Приобретение пассажирских вагонов осуществляется за счет компании. «Укрзалізниця» не получает финансирования из государственного бюджета для обновления пассажирского подвижного состава, как это предусмотрено законом, – сообщают в «Укрзалізниці».
В 2019 году компания приобрела и запустила 18 новых пассажирских вагонов, еще 26 новых вагонов ожидают в 2020 году (за них заплатили авансом прошлого года).
— Для удобства пассажиров (в новых вагонах) предусмотрены розетки на уровне верхних полок, увеличено количество розеток в проходах. К тому же в каждом купе открываются форточки, а вода для чая нагревается безотносительно движения поезда и является горячей уже при посадке пассажиров. Новые вагоны будут включены в состав фирменных поездов, – добавили в «Укрзалізниці».
Напомним, глава «Укрзалізниці» Евгений Кравцов заявил, что железнодорожный вокзал в Николаеве ежегодно наносит государственному предприятию 5 миллионов убытков.
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По данным «Укрзалізниці», в 2019 году пассажирские железнодорожные перевозки (как дальнего следования, так и пригородные) нанесли компании ущерб, который может достичь 12 миллиардов гривен (510 миллионов долларов).
Об этом сообщает пресс-служба компании.
— По результатам 2019 года, убытки в пассажирском секторе (всего в дальнем и пригородном железнодорожном сообщениях) могут превысить 12 миллиардов гривен, – говорится в сообщении.
Отмечается, что основные доходы «Укрзалізниця» получает от грузовых перевозок. Вместе с тем, компания тратит собственные средства на обновление пассажирских вагонов, хотя в соответствии с законом такие расходы должны покрывать из государственного бюджета.
— Приобретение пассажирских вагонов осуществляется за счет компании. «Укрзалізниця» не получает финансирования из государственного бюджета для обновления пассажирского подвижного состава, как это предусмотрено законом, – сообщают в «Укрзалізниці».
В 2019 году компания приобрела и запустила 18 новых пассажирских вагонов, еще 26 новых вагонов ожидают в 2020 году (за них заплатили авансом прошлого года).
— Для удобства пассажиров (в новых вагонах) предусмотрены розетки на уровне верхних полок, увеличено количество розеток в проходах. К тому же в каждом купе открываются форточки, а вода для чая нагревается безотносительно движения поезда и является горячей уже при посадке пассажиров. Новые вагоны будут включены в состав фирменных поездов, – добавили в «Укрзалізниці».
Напомним, глава «Укрзалізниці» Евгений Кравцов заявил, что железнодорожный вокзал в Николаеве ежегодно наносит государственному предприятию 5 миллионов убытков.