Руководство ПАО «Николаевоблэнерго» компенсировало себе 4 миллиона 500 тысяч гривен за пользование съемными квартирами и бензин для частных транспортных средств.

Об этом говорится в отчете Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области об основных результатах проведенных мероприятий государственного финансового контроля за 2018 год и январь - сентябрь 2019 года.

В частности, ПАО «Николаевоблэнерго» осуществило авансирование работ по разработке проектов землеустройства в сумме 2 миллиона 200 тысяч гривен, сроки выполнения которых постоянно переносятся.

В частности, ПАО «Николаевоблэнерго» осуществило авансирование работ по разработке проектов землеустройства в сумме 2,2 млн. грн, сроки выполнения которых постоянно переносятся.

Также в отчете сказано, что авансирование предприятием контрагентов в размере 100% договорной цены «привело к образованию безнадежной дебиторской задолженности на сумму 4 миллиона 900 тысяч гривен, а неиспользование права начисления и взыскания предусмотренных условиями договоров штрафных санкций привело к потере возможности получить доходы в сумме 4 миллиона 500 тысяч гривен».

— При этом предприятие привлекало кредитные средства, за пользование которыми дополнительно потратило 4,2 миллиона гривен, - сказано в сообщении.

В отчете указывается, что «Николаевоблэнерго», на основании условий договора дискриминационного характера, компенсировало 1 миллион 5 тысяч гривен стоимости съемного жилья 13 руководителям предприятия. При этом отмечается, что данные расходы не подтверждены документально. Аудиторы отмечают, что решение о размерах выплат компенсации принято членами дирекции предприятия, которые являются непосредственными получателями такой компенсации.

Также на частные транспортные средства руководящего состава, используемые по договорам займа, списано горючее стоимостью почти 3 миллиона гривен, в то время как контроль за объемами расхода топлива не осуществлялся, а расходы превысили показатели финансовых планов на 2016 – 2017 годы.

«Николаевоблэнерго» также осуществлены расходы финансовых ресурсов в сумме 1 миллион 100 тысяч гривен, связанные с выполнением договора лизинга легкового автомобиля повышенной комфортности, не предусмотренные финансовым планом.

Напомним, что Управление капитального строительства Николаевской областной государственной администрации незаконно потратило 20 миллионов гривен.