Такие данные приводятся в официальной статистике Нацбанка.

Объемы продаж валюты превысили объемы покупки валюты украинцами на $176 миллионов. Такая тенденция свидетельствует о росте доверия к гривне и уменьшения количества валюты на руках у населения.

В последний месяц 2019 года украинцы значительно оживились на валютном рынке, продав $1,66 миллиардов в банковских обменниках — больше всего с начала 2019 года. Объемы покупки иностранной валюты населением составили $1,48 миллиардов.

Напомним, что по данным «Укрзалізниці», в 2019 году пассажирские железнодорожные перевозки (как дальнего следования, так и пригородные) нанесли компании ущерб, который может достичь 12 миллиардов гривен (510 миллионов долларов).