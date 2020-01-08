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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не намерена потратить полученные от российского «Газпрома» 2,9 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража без обсуждения с Кабинетом министров Украины.
Об этом рассказал глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, сообщает УНИАН.
— Деньги, которые сейчас находятся у «Нафтогаза»… Мы ждем разговора с акционером, то есть правительством: как правительство видит дивиденды и налоговую политику. Мы пока ничего из этого не потратили, – рассказал Андрей Коболев.
По словам Коболева, у компании нет планов направить средства на погашение долгов самой компании. Более целесообразным будет направить средства на проекты с дополнительной экономической ценностью.
— Я считаю из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность. Такими вещами я считаю энергоэффективность, такими вещами я считаю добычу и инфраструктурные проекты, - отметил Андрей Коболев.
Ранее сообщалось, что в «Нафтогазе» считают, что цены на газ на европейских энергетических рынках в начале 2020 года могут существенно снизиться. Это приведет к падению цен на газ и для украинских потребителей.
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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не намерена потратить полученные от российского «Газпрома» 2,9 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража без обсуждения с Кабинетом министров Украины.
Об этом рассказал глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, сообщает УНИАН.
— Деньги, которые сейчас находятся у «Нафтогаза»… Мы ждем разговора с акционером, то есть правительством: как правительство видит дивиденды и налоговую политику. Мы пока ничего из этого не потратили, – рассказал Андрей Коболев.
По словам Коболева, у компании нет планов направить средства на погашение долгов самой компании. Более целесообразным будет направить средства на проекты с дополнительной экономической ценностью.
— Я считаю из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность. Такими вещами я считаю энергоэффективность, такими вещами я считаю добычу и инфраструктурные проекты, - отметил Андрей Коболев.
Ранее сообщалось, что в «Нафтогазе» считают, что цены на газ на европейских энергетических рынках в начале 2020 года могут существенно снизиться. Это приведет к падению цен на газ и для украинских потребителей.