Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не намерена потратить полученные от российского «Газпрома» 2,9 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража без обсуждения с Кабинетом министров Украины.

Об этом рассказал глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, сообщает УНИАН.

— Деньги, которые сейчас находятся у «Нафтогаза»… Мы ждем разговора с акционером, то есть правительством: как правительство видит дивиденды и налоговую политику. Мы пока ничего из этого не потратили, – рассказал Андрей Коболев.

По словам Коболева, у компании нет планов направить средства на погашение долгов самой компании. Более целесообразным будет направить средства на проекты с дополнительной экономической ценностью.

— Я считаю из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность. Такими вещами я считаю энергоэффективность, такими вещами я считаю добычу и инфраструктурные проекты, - отметил Андрей Коболев.

Ранее сообщалось, что в «Нафтогазе» считают, что цены на газ на европейских энергетических рынках в начале 2020 года могут существенно снизиться. Это приведет к падению цен на газ и для украинских потребителей.