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В Национальном банке Украины не видят угроз для девальвации гривны и ожидают, что национальная валюта Украины продолжит укрепляться и в 2020 году.
Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью UATV.
— Для национальной валюты нет никаких внешних угроз сейчас для того, чтобы она девальвировала. Сегодняшний уровень отражает уровень экономики. И мы наоборот видим, что в случае, если все реформы и программы правительства будут реализованы, то теоретически есть видение, что она может ревальвировать и в дальнейшем, – сообщила Екатерина Рожкова.
Она отметила, что укрепление гривны в 2019 году позволило государству сэкономить средства на выплате государственного долга и сократить его размер относительно ВВП Украины. Также укрепление гривны положительно влияет на товаропроизводителей, ведь уменьшает стоимость импортного сырья, энергоресурсов и удобрений.
Напомним, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины считают, что в 2020 году существует высокая вероятность того, что гривна сохранит тенденцию к укреплению.
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В Национальном банке Украины не видят угроз для девальвации гривны и ожидают, что национальная валюта Украины продолжит укрепляться и в 2020 году.
Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью UATV.
— Для национальной валюты нет никаких внешних угроз сейчас для того, чтобы она девальвировала. Сегодняшний уровень отражает уровень экономики. И мы наоборот видим, что в случае, если все реформы и программы правительства будут реализованы, то теоретически есть видение, что она может ревальвировать и в дальнейшем, – сообщила Екатерина Рожкова.
Она отметила, что укрепление гривны в 2019 году позволило государству сэкономить средства на выплате государственного долга и сократить его размер относительно ВВП Украины. Также укрепление гривны положительно влияет на товаропроизводителей, ведь уменьшает стоимость импортного сырья, энергоресурсов и удобрений.
Напомним, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины считают, что в 2020 году существует высокая вероятность того, что гривна сохранит тенденцию к укреплению.