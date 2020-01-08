Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью UATV.

— Для национальной валюты нет никаких внешних угроз сейчас для того, чтобы она девальвировала. Сегодняшний уровень отражает уровень экономики. И мы наоборот видим, что в случае, если все реформы и программы правительства будут реализованы, то теоретически есть видение, что она может ревальвировать и в дальнейшем, – сообщила Екатерина Рожкова.

Она отметила, что укрепление гривны в 2019 году позволило государству сэкономить средства на выплате государственного долга и сократить его размер относительно ВВП Украины. Также укрепление гривны положительно влияет на товаропроизводителей, ведь уменьшает стоимость импортного сырья, энергоресурсов и удобрений.

Напомним, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины считают, что в 2020 году существует высокая вероятность того, что гривна сохранит тенденцию к укреплению.