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По итогам 2019 года, украинскую регистрацию получили 408 100 подержанных автомобилей, что в 3,5 раза больше показателя 2018 года.
Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.
В Укравтопроме отмечают, что в декабре украинскую прописку получили 30 700 б/у автомобилей, что превышает показатель прошлого года на 44%. Этот результат стал и наибольшим за последние девять месяцев. При этом новых автомобилей было зарегистрировано 9200 штук.
Стремительный рост регистраций импортного секонд-хенда в Укравтопроме связывают с либерализацией растаможки подержанных авто и возможностью легализовать легковые автомобили, нарушившие условия транзитного или временного пребывания в Украине. В результате в 2019 году регистрации подержанных машин почти в пять раз превысили продажи новых.
Самыми популярными подержанными авто в 2019 году были:
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По итогам 2019 года, украинскую регистрацию получили 408 100 подержанных автомобилей, что в 3,5 раза больше показателя 2018 года.
Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.
В Укравтопроме отмечают, что в декабре украинскую прописку получили 30 700 б/у автомобилей, что превышает показатель прошлого года на 44%. Этот результат стал и наибольшим за последние девять месяцев. При этом новых автомобилей было зарегистрировано 9200 штук.
Стремительный рост регистраций импортного секонд-хенда в Укравтопроме связывают с либерализацией растаможки подержанных авто и возможностью легализовать легковые автомобили, нарушившие условия транзитного или временного пребывания в Украине. В результате в 2019 году регистрации подержанных машин почти в пять раз превысили продажи новых.
Самыми популярными подержанными авто в 2019 году были:
Ранее сообщалось, что 6 января из автомобиля 34-летнего мужчины в Заводском районе Николаева неизвестный похитил сумку с 70 тысячами гривен и его пневматический пистолет.