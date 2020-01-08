По итогам 2019 года, украинскую регистрацию получили 408 100 подержанных автомобилей, что в 3,5 раза больше показателя 2018 года.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.

В Укравтопроме отмечают, что в декабре украинскую прописку получили 30 700 б/у автомобилей, что превышает показатель прошлого года на 44%. Этот результат стал и наибольшим за последние девять месяцев. При этом новых автомобилей было зарегистрировано 9200 штук.

Стремительный рост регистраций импортного секонд-хенда в Укравтопроме связывают с либерализацией растаможки подержанных авто и возможностью легализовать легковые автомобили, нарушившие условия транзитного или временного пребывания в Украине. В результате в 2019 году регистрации подержанных машин почти в пять раз превысили продажи новых.

Самыми популярными подержанными авто в 2019 году были:

Volkswagen - украинцы зарегистрировали 74 856 б/у авто, что в 16 раз больше, чем новых автомобилей этой же марки; Opel - 34 893 подержанных авто, что в 93 раза больше показателя по новым авто; Renault - 31 994 авто с пробегом, что в два раза больше продаж новых авто этой марки; Skoda - 31 920 автомобилей, что более чем в пять раз больше, чем продажи новых. Ford - 28 202 авто, новых авто этой марки реализовано в 16 раз меньше.

Ранее сообщалось, что 6 января из автомобиля 34-летнего мужчины в Заводском районе Николаева неизвестный похитил сумку с 70 тысячами гривен и его пневматический пистолет.