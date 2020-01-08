Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» заключило договор на охрану Галициновских очистных сооружений.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Охранять здание решеток и систему очистки сточных вод на протяжении 2020 года будет воинская часть 3039 Национальной гвардии Украины. Стоимость услуг составляет 966 228 гривен. Соответствующий договор был заключен 3 января.

Согласно условиям договора, охрана объекта и имущества должна быть круглосуточной, с ежечасными обходами территории. В случае несанкционированного проникновения на объект Нацгвардия должна обеспечить приезд группы реагирования на место в течение 10 минут.

Напомним, летом 2018 года представили реконструированную станцию решеток Галициновских сооружений канализации предприятия «Николаевводоканал», которая очищает канализационные стоки, сбрасываемые в реку. Восстановление очистных сооружений проводилось за деньги Европейского инвестиционного банка. Всего на реконструкцию здания станции решеток было потрачено 1 миллион 900 тысяч евро.