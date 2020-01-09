Администрация Центрального района Николаева собирается потратить миллион на снос, омоложение и санитарную обрезку деревьев.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Чиновники администрации 8 января 2020 года объявили тендер на снос сухих и аварийных деревьев на 231 м3, а также на омоложение, санитарную и формовочную обрезку 345 деревьев за 1 миллион гривен. Аукцион запланирован на 27 января 2020 года.

Срок выполнение работ или оказания услуг до 31 декабря 2020 года.

Напомним, что администрация Корабельного района Николаева собирается потратить 1,2 миллиона гривен на снос, обрезку и кронирование деревьев в 2020 году.