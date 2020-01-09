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Помимо дохода за транзит газа контракт с российским «Газпромом» создаст положительный эффект для экономики Украины за 5 лет в объеме около 150 миллиардов гривен.
Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, передает РБК-Украина.
По его словам, после подписания контракта экономика Украины помимо прямых поступлений получит много преимуществ.
— Например, мы вчера посчитали, что суммарный положительный эффект на экономику будет в течение 5 лет, помимо доходной части за транзит, порядка 150 миллиардов гривен, - заявил Сергей Макогон.
Ранее сообщалось, что оператор ГТС рассказал, что из-за «Турецкого потока» Украина потеряет 15 миллиардов кубометров транзитного газа в год.
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Помимо дохода за транзит газа контракт с российским «Газпромом» создаст положительный эффект для экономики Украины за 5 лет в объеме около 150 миллиардов гривен.
Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, передает РБК-Украина.
По его словам, после подписания контракта экономика Украины помимо прямых поступлений получит много преимуществ.
— Например, мы вчера посчитали, что суммарный положительный эффект на экономику будет в течение 5 лет, помимо доходной части за транзит, порядка 150 миллиардов гривен, - заявил Сергей Макогон.
Ранее сообщалось, что оператор ГТС рассказал, что из-за «Турецкого потока» Украина потеряет 15 миллиардов кубометров транзитного газа в год.