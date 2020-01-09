|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:21
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:13
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.85 грн
|24.35 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.8 грн
В МВФ объясняют укрепление гривни переводами средств от украинцев на заработках, рекордными урожаями и повышением спроса на национальные облигации.
Об этом сообщил представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман в интервью Эспрессо.
— Трудно определить главный фактор, который к этому привел. Так, имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за границей. Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие, в то же время как цены украинского импорта - на тот же газ, - уменьшились, – сообщил Йост Люнгман.
Он отметил, что последние 2 года украинские аграрии собирают рекордный по объемам урожай зерновых, поступления от экспорта которого увеличивают предложение валюты в стране, уменьшая ее курс.
— И да, правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, повысило спрос на эти бумаги, – добавил представитель МВФ в Украине.
Он отметил, что укрепление гривны положительно влияет на потребителей, для которых дешевеют импортные товары. Вместе с тем, от этого явления страдают экспортеры, для которых падает выручка.
Напомним, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины считают, что в 2020 году существует высокая вероятность того, что гривна сохранит тенденцию к укреплению.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
В МВФ объясняют укрепление гривни переводами средств от украинцев на заработках, рекордными урожаями и повышением спроса на национальные облигации.
Об этом сообщил представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман в интервью Эспрессо.
— Трудно определить главный фактор, который к этому привел. Так, имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за границей. Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие, в то же время как цены украинского импорта - на тот же газ, - уменьшились, – сообщил Йост Люнгман.
Он отметил, что последние 2 года украинские аграрии собирают рекордный по объемам урожай зерновых, поступления от экспорта которого увеличивают предложение валюты в стране, уменьшая ее курс.
— И да, правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, повысило спрос на эти бумаги, – добавил представитель МВФ в Украине.
Он отметил, что укрепление гривны положительно влияет на потребителей, для которых дешевеют импортные товары. Вместе с тем, от этого явления страдают экспортеры, для которых падает выручка.
Напомним, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины считают, что в 2020 году существует высокая вероятность того, что гривна сохранит тенденцию к укреплению.