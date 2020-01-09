В МВФ объясняют укрепление гривни переводами средств от украинцев на заработках, рекордными урожаями и повышением спроса на национальные облигации.

Об этом сообщил представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман в интервью Эспрессо.

— Трудно определить главный фактор, который к этому привел. Так, имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за границей. Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие, в то же время как цены украинского импорта - на тот же газ, - уменьшились, – сообщил Йост Люнгман.

Он отметил, что последние 2 года украинские аграрии собирают рекордный по объемам урожай зерновых, поступления от экспорта которого увеличивают предложение валюты в стране, уменьшая ее курс.

— И да, правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, повысило спрос на эти бумаги, – добавил представитель МВФ в Украине.

Он отметил, что укрепление гривны положительно влияет на потребителей, для которых дешевеют импортные товары. Вместе с тем, от этого явления страдают экспортеры, для которых падает выручка.

Напомним, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины считают, что в 2020 году существует высокая вероятность того, что гривна сохранит тенденцию к укреплению.