Об этом сообщает Finbalance, ссылаясь на судебное производство.

Как отмечает издание, последний такой иск подал экс-глава банка Александр Дубилет (отец министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета), который был председателем правления ПриватБанка в период до его национализации. В частности Дубилет старший пытается оспорить передачу государству как новому владельцу 2,72% акций ПриватБанка, которыми он владел, а также проведение процедуры bail-in, в рамках которой его депозиты в ПриватБанке конвертировали в акции и передали правительству.

Кроме Дубилета, национализацию решили обжаловать бывшие первые заместители председателя правления ПриватБанка Тимур Новиков (владел 1,36% акций банка) и Олег Гороховский (владел 0,36% акций) и другие бывшие топменеджеры банка.

Напомним, Служба безопасности Украины выразила руководству ПриватБанка недовольство тем, что государственное финучреждение судится с бывшим владельцам банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и Генпрокуратурой.