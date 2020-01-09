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Бывшие топменеджеры национализированного ПриватБанка подали в суды на Фонд гарантирования вкладов, Министерство финансов и сам банк иски, в которых оспаривают процедуру национализации ПриатБанка в 2016 году.
Об этом сообщает Finbalance, ссылаясь на судебное производство.
Как отмечает издание, последний такой иск подал экс-глава банка Александр Дубилет (отец министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета), который был председателем правления ПриватБанка в период до его национализации. В частности Дубилет старший пытается оспорить передачу государству как новому владельцу 2,72% акций ПриватБанка, которыми он владел, а также проведение процедуры bail-in, в рамках которой его депозиты в ПриватБанке конвертировали в акции и передали правительству.
Кроме Дубилета, национализацию решили обжаловать бывшие первые заместители председателя правления ПриватБанка Тимур Новиков (владел 1,36% акций банка) и Олег Гороховский (владел 0,36% акций) и другие бывшие топменеджеры банка.
Напомним, Служба безопасности Украины выразила руководству ПриватБанка недовольство тем, что государственное финучреждение судится с бывшим владельцам банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и Генпрокуратурой.
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Бывшие топменеджеры национализированного ПриватБанка подали в суды на Фонд гарантирования вкладов, Министерство финансов и сам банк иски, в которых оспаривают процедуру национализации ПриатБанка в 2016 году.
Об этом сообщает Finbalance, ссылаясь на судебное производство.
Как отмечает издание, последний такой иск подал экс-глава банка Александр Дубилет (отец министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета), который был председателем правления ПриватБанка в период до его национализации. В частности Дубилет старший пытается оспорить передачу государству как новому владельцу 2,72% акций ПриватБанка, которыми он владел, а также проведение процедуры bail-in, в рамках которой его депозиты в ПриватБанке конвертировали в акции и передали правительству.
Кроме Дубилета, национализацию решили обжаловать бывшие первые заместители председателя правления ПриватБанка Тимур Новиков (владел 1,36% акций банка) и Олег Гороховский (владел 0,36% акций) и другие бывшие топменеджеры банка.
Напомним, Служба безопасности Украины выразила руководству ПриватБанка недовольство тем, что государственное финучреждение судится с бывшим владельцам банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и Генпрокуратурой.