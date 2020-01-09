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Подразделение «Укрзалізниці» Центр обеспечения производства (ЦОП) закупило газ у компании «Укр газ ресурс» на 18 миллионов гривен.
Об этом пишут Наші гроші со ссылкой на данные государственного портала Spending.
Согласно принятым в 2019 году изменениям к закону о публичных закупках, все закупки свыше 50 000 гривен должны проводиться через систему электронных торгов PгoZorro. По статье 164-14 КУАПП за нарушения предусмотрен штраф в размере от 700 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 11 000 до 17 000 гривен).
При этом, в PгoZorro никаких данных о соглашение между ЦОП и «Укр газ ресурсом» нет.
— Проведение закупок в обход предусмотренных законом процедур - это наглое нарушение закона… Ждем объяснения руководства Укрзалізниці, внутреннего расследования и привлечения виновных к ответственности. Потому что это не просто невыполнение процедуры, а неэффективное расходование средств налогоплательщиков и возможно нанесение ущерба государству, - говорится в сообщении пресс-службы PгoZorro.
Ранее сообщалось, что электронная платформа публичных закупок ProZorro пересекла отметку в 100 миллиардов гривен экономии.
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Подразделение «Укрзалізниці» Центр обеспечения производства (ЦОП) закупило газ у компании «Укр газ ресурс» на 18 миллионов гривен.
Об этом пишут Наші гроші со ссылкой на данные государственного портала Spending.
Согласно принятым в 2019 году изменениям к закону о публичных закупках, все закупки свыше 50 000 гривен должны проводиться через систему электронных торгов PгoZorro. По статье 164-14 КУАПП за нарушения предусмотрен штраф в размере от 700 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 11 000 до 17 000 гривен).
При этом, в PгoZorro никаких данных о соглашение между ЦОП и «Укр газ ресурсом» нет.
— Проведение закупок в обход предусмотренных законом процедур - это наглое нарушение закона… Ждем объяснения руководства Укрзалізниці, внутреннего расследования и привлечения виновных к ответственности. Потому что это не просто невыполнение процедуры, а неэффективное расходование средств налогоплательщиков и возможно нанесение ущерба государству, - говорится в сообщении пресс-службы PгoZorro.
Ранее сообщалось, что электронная платформа публичных закупок ProZorro пересекла отметку в 100 миллиардов гривен экономии.