Российская компания «Газпром» в рамках соглашений с НАК «Нафтогаз Украины» полностью отказалась от претензий на оплату поставок газа на оккупированный Донбасс.

Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, передает РБК-Украина.

По его словам, в старом контракте на транзит и поставку газа были прописаны точки входа в ГТС Украины, которые на сегодня находятся на оккупированном Донбассе.

— На конец 2019 года никакие поставки на оккупированную территорию Донбасса украинская сторона не должна оплачивать, - подчеркнул Юрий Витренко.

Он также уточнил, что «Газпром» отказался от претензий в рамках новых договоренностей о транзите.

Ранее сообщалось, что в Нафтогазе объяснили, какую роль выполняет компания в новом контракте на транзит российского газа уже после того, как газотранспортную систему передали независимому Оператору ГТС.