|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:21
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:13
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.85 грн
|24.35 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.8 грн
Российская компания «Газпром» в рамках соглашений с НАК «Нафтогаз Украины» полностью отказалась от претензий на оплату поставок газа на оккупированный Донбасс.
Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, передает РБК-Украина.
По его словам, в старом контракте на транзит и поставку газа были прописаны точки входа в ГТС Украины, которые на сегодня находятся на оккупированном Донбассе.
— На конец 2019 года никакие поставки на оккупированную территорию Донбасса украинская сторона не должна оплачивать, - подчеркнул Юрий Витренко.
Он также уточнил, что «Газпром» отказался от претензий в рамках новых договоренностей о транзите.
Ранее сообщалось, что в Нафтогазе объяснили, какую роль выполняет компания в новом контракте на транзит российского газа уже после того, как газотранспортную систему передали независимому Оператору ГТС.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Российская компания «Газпром» в рамках соглашений с НАК «Нафтогаз Украины» полностью отказалась от претензий на оплату поставок газа на оккупированный Донбасс.
Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, передает РБК-Украина.
По его словам, в старом контракте на транзит и поставку газа были прописаны точки входа в ГТС Украины, которые на сегодня находятся на оккупированном Донбассе.
— На конец 2019 года никакие поставки на оккупированную территорию Донбасса украинская сторона не должна оплачивать, - подчеркнул Юрий Витренко.
Он также уточнил, что «Газпром» отказался от претензий в рамках новых договоренностей о транзите.
Ранее сообщалось, что в Нафтогазе объяснили, какую роль выполняет компания в новом контракте на транзит российского газа уже после того, как газотранспортную систему передали независимому Оператору ГТС.