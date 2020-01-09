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Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить около 28 миллионов гривен на эксплуатационное содержание части дороги госзначения М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск», которая проходит через Николаевщину.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, САД объявила тендер на эксплуатационное содержание автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск» на участках дороги км 129+122-км 177+303 с ожидаемой стоимостью 27 миллионов 803 тысячи 453 гривны.
Отмечается, что работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.
Подрядчик должен будет засыпать пробоины и просадки, очищать водоотводные канавы от грязи и мусора вручную, укреплять обочины щебнем, устанавливать дорожные знаки на одной опоре, проводить ремонтные работы дорожного покрытия, зимнее содержание, очищать дорогу от снега и выполнять прочие работы.
Аукцион запланирован на 10 марта 2020 года.
Напомним, что Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить больше 76 миллионов на содержание участка дороги государственного значения Н-24 Благовещенское - Николаев (через Вознесенск).
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Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить около 28 миллионов гривен на эксплуатационное содержание части дороги госзначения М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск», которая проходит через Николаевщину.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, САД объявила тендер на эксплуатационное содержание автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск» на участках дороги км 129+122-км 177+303 с ожидаемой стоимостью 27 миллионов 803 тысячи 453 гривны.
Отмечается, что работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.
Подрядчик должен будет засыпать пробоины и просадки, очищать водоотводные канавы от грязи и мусора вручную, укреплять обочины щебнем, устанавливать дорожные знаки на одной опоре, проводить ремонтные работы дорожного покрытия, зимнее содержание, очищать дорогу от снега и выполнять прочие работы.
Аукцион запланирован на 10 марта 2020 года.
Напомним, что Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить больше 76 миллионов на содержание участка дороги государственного значения Н-24 Благовещенское - Николаев (через Вознесенск).