В 2020 году Украина может получить 4,5 миллиардов гривен от легализации игорного бизнеса.

Об этом в эфире радио Новое время заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает УНН.

На вопрос журналистки, сколько получит Украина в случае легализации игорного бизнеса, Гетманцев ответил, что 4,5 миллиарда гривен.

— По подсчетам Министерства финансов, 4,5 миллиардов в этом году должно получить государство от игорного бизнеса, - рассказал Данил Гетманцев.

Напомним, что 60% респондентов, опрошенных социологической группой «Рейтинг», не поддерживают легализацию игорного бизнеса.