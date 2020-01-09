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Украина поднялась на 8-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности «зеленой» энергетики развивающихся стран. В 2018 году страна занимала 63-ю позицию.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
«Благодаря инвестициям, активности бизнеса, стимулам и освоению потенциала этой сферы в 2019 г. Украина поднялась на 8-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности «зеленой» энергетики стран, которые развиваются. В 2018 г. страна занимала скромную 63-ю строчку. Также реализованные проекты позволили увеличить общую мощность «чистой» электроэнергетики в Украине в 3 раза, а именно — до 6,8 ГВт», — сообщил Тимофей Милованов.
По его словам, в 2019 г. около 3,7 млрд евро инвестировано в рекордные 4500 МВт мощностей возобновляемой электроэнергетики в Украине.
Напомним, Украина способна 74% электроэнергии производить из возобновляемых источников.
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Украина поднялась на 8-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности «зеленой» энергетики развивающихся стран. В 2018 году страна занимала 63-ю позицию.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
«Благодаря инвестициям, активности бизнеса, стимулам и освоению потенциала этой сферы в 2019 г. Украина поднялась на 8-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности «зеленой» энергетики стран, которые развиваются. В 2018 г. страна занимала скромную 63-ю строчку. Также реализованные проекты позволили увеличить общую мощность «чистой» электроэнергетики в Украине в 3 раза, а именно — до 6,8 ГВт», — сообщил Тимофей Милованов.
По его словам, в 2019 г. около 3,7 млрд евро инвестировано в рекордные 4500 МВт мощностей возобновляемой электроэнергетики в Украине.
Напомним, Украина способна 74% электроэнергии производить из возобновляемых источников.