«Приватбанк» подал апелляцию на решение суда о взыскании с банка 21,85 миллиона гривен долга по кредиту рефинасирования.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу банка.

Как сообщалось, до национализации «Приватбанка» Никопольский ферросплавный завод выступил поручителем по кредиту рефинансирования, который Нацбанк выдал «Приватбанку».

В качестве залога завод передал НБУ вагоны и тепловозы стоимостью 40 миллионов гривен. После национализации НБУ хотел вернуть долг по кредиту рефинансирования, поэтому обратился к поручителю и готов был продать заложенное имущество.

Ранее сообщалось о том, что бывшие топ-менеджеры национализированного «ПриватБанка» подали в суды на Фонд гарантирования вкладов, Министерство финансов и сам банк иски, в которых оспаривают процедуру национализации ПриатБанка в 2016 году.