Швейцарский федеральный суд обязал Россию заплатить около $80 миллионов компенсации 12 украинским компаниям, имущество которых «конфисковано» после незаконной аннексии Крыма.

Об этом сообщает швейцарское издание Swiss.info.

Уточняется, что в двух решениях судом были отклонены апелляции России на те решения, которые ранее уже были вынесены в Женевском суде.

Отмечается, что в российской апелляции утверждалось, что женевский орган не подходит для того, чтобы выносить по этому делу решения, поскольку таким решением этого суда фактически определяется статус Крыма.

При этом сообщается, что представители пострадавших в результате аннексии украинских компаний заявили, что аргумент россиян о том, что компании должны быть защищены соглашением о защите инвестиций между Украиной и Россией 1998 года, в данном случае неприменим.

Как сообщили в Федеральном суде Швейцарии, компетенция женевских судей под сомнение не ставится.

Напомним, в октябре 2018 года Федеральный суд Швейцарии подтвердил право Арбитражного суда Женевы рассматривать иск 12 украинских компаний о компенсации убытков за экспроприацию крымских объектов.