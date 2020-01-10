В последний рабочий день декабря 2019 года сельхозтоваропроизводители Николаевской области получили значительную долгожданную поддержку государства.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

В частности финансовую поддержку отрасли животноводства, предусмотренной для физических лиц - владельцев скота, в объеме 7 миллионов 800 тысяч гривен направлено на счета 3,6 тысяч физических лиц-жителей области за выращивание почти 8 тысяч голов молодняка крупного рогатого скота.

Всего за прошлый год 6,7 тысяч сельских жителей области получили дотации на сумму 28 миллионов 100 тысяч гривен. Масштаб реализации государственной поддержки по этому направлению увеличился почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Это будет способствовать стабилизации численности поголовья крупного рогатого скота и улучшению материального положения на селе от реализации продукции.

Садоводы Николаевщины получили компенсацию по программе поддержки садоводства, виноградарства и ягодоводства. Расходы на приобретение посадочного материала плодово-ягодных культур и винограда в объеме 8 миллионов гривен возмещено 5 субъектам хозяйствования. За год на поддержку отрасли садоводства и виноградарства поступило 11 миллионов 600 тысяч гривен.

Активно реализовано на Николаевщине и государственную программу «Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов». Так, за пользование банковскими кредитами, привлеченными в объеме 330 миллионов 200 тысяч гривен для покрытия производственных расходов и приобретение сельскохозяйственной техники, 51 сельхозтоваропроизводителей области направлено 6 миллионов 600 тысяч гривен.

Стоит отметить, что при средневзвешенной ставке за пользование кредитами 19,5% годовых, большинство аграриев получили возмещение в размере учетной ставки Национального банка, в течение года колебалась в пределах 18,0% - 15,5% годовых. Общая сумма выплаченной частичной компенсации стоимости процентной ставки по привлеченным кредитам составляет 10 миллионов 700 тысяч гривен.

Учитывая, что в 2020 году Правительством на развитие отраслей агропромышленного комплекса предусмотрено 4 миллиарда 400 миллионов гривен у аграриев есть надежда на получение весомой финансовой поддержки со стороны государства.