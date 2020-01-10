Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев заявил, что на ремонт дорог в Николаеве в 2020 году выделено в два с половиной раз больше денег, чем в 2019.

Об этом он рассказал сегодня, 10 января, во время пресс-конференции мэра Николаева Александра Сенкевича, передает корреспондент НикВести.

Директор Департамента ЖКХ рассказал, что запланировано выполнение множество проектов по дорогам в 2020 году, и «цифра» для работ в 2,5 разв больше, чем в 2019. Он добавил, что бюджет на пешеходные зоны в Николаеве также выше прошлогоднего.

— Как Александр Федорович озвучил, этот год у нас, это год дорог. Мы будем выполнять те проекты, которые запланировали. Их очень существенное количество, фактически по дорогам мы имеем в 2,5 разв большую цифру, чем имели в 2019. Я думаю, что горожане заметят изменения. Плюс мы имеем бюджет по пешеходным зонам, больший, чем в 2019 году. Я надеюсь, что при перераспределении эти средства будут дополняться, - заявил Сергей Коренев.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что планирует провести встречу с главой Службы автомобильных дорог в Николаевской области и обсудить с ним возможность выделения средств на ремонт дорог международного значения, которые проходят через Николаевщину, так как город не может выделять деньги на их ремонт из собственного бюджета.

— Я надеюсь, что мы в ближайшее время проведем встречу с руководителем Службы автодорог новоназначенным в Николаевской области. Мы пообщаемся относительно приведения в порядок проездных частей, которые являются частями дорог международного значения. За городской бюджет мы не можем ремонтировать проспект Героев Украины, улицу Пушкинскую, Никольскую, Большую Морскую, Одесское шоссе и Веселиновское шоссе, которые являются частью международных дорог. Я заручился поддержкой, что если будет в САД и Укравтодора согласование, что они готовы выделить средства на ремонт этих дорог, то мы из бюджета Николаева готовы выделить субвенцию на проектные работы уже в это лето, - отметил Александр Сенкевич.

Также мэр добавил, что «выделение 120 миллионов гривен для ремонта дорог - это капля в море. Для ремонта дорог в Николаеве нужны миллиарды гривен. Мы будем заниматься и ямочным ремонтом, и текущим, и в некоторых районах капитальным».

Напомним, что Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить около 28 миллионов гривен на эксплуатационное содержание части дороги госзначения М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск», которая проходит через Николаевщину.