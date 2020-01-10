Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хочет снизить на 20% стоимость отопления для горожан в 2020 году.

Об этом он рассказал сегодня, 10 января, во время пресс-конференции, передает корреспондент НикВести.

Как известно, Кабинет министров Украины опубликовал постановление о перерасчете тарифов на отопление. Соответствующий документ был обнародован на правительственном портале.

Он отметил, что табличные данные показывают, что будет около 20% снижения платёжки для николаевцев в этом году, в сравнении с 2019 годом.

— Мы, выполняя постановление Кабмина, сразу подготовили эти корректировки и отправили их на НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - прим.), ещё до Нового года. Табличные данные показывают, что у нас будет около 20% снижения платёжки для николаевцев в сравнении с прошлым годом. Хочу предупредить всех, что мы работаем исключительно в рамках нашей компетенции, - заявил Александр Сенкевич.

Также городской голова рассказал, что ранее исполком проголосовал за снижение в платёжках по малым котельным в Николаеве цены от 15% до 20%. Он добавил, что Николаевская области находится на третьем месте с конца по стоимости геокалории.

— Наш отдел цен и члены исполкома проголосовали за снижение цен. Это снижение цен относится к малым котельным, от 15 до 20% снижение в платёжках по этим котельным. Что касается больших предприятий теплогенерирующих, «Николаеоблтеплоэнерго» и ТЭЦ, хочу сказать, что мы получили от фонда энергоэффективности перечень стоимости геокалории по областям - Николаевская область находится на третьем месте после Черновицкой и Киева. Цена - третья с низу, это по стоимости геокалории, - подытожил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения на зиму.