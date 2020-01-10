|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:22
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|2.8 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:14
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.75 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.75 грн
Глава Национального банка Украины Яков Смолий считает, что учетная ставка может снизиться до 8% уже в 2020 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью проекту KRYM - критическое мышление.
По его словам, в Украине на сегодня есть все предпосылки, чтобы снижать учетную ставку более быстрыми темпами.
— Учетную ставку в 8% следует ожидать в следующем году (интервью записывалось в конце декабря 2019, - прим.), - отметил Яков Смолий.
Он также подчеркнул, что до этого НБУ планировал снижение учетной ставки до 8% годовых не ранее 2021 года. В то же время нынешние макроэкономические предпосылки дают основания для более быстрого ее снижения.
Напомним, что по итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1% — это самый низкий показатель за последние годы.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Глава Национального банка Украины Яков Смолий считает, что учетная ставка может снизиться до 8% уже в 2020 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью проекту KRYM - критическое мышление.
По его словам, в Украине на сегодня есть все предпосылки, чтобы снижать учетную ставку более быстрыми темпами.
— Учетную ставку в 8% следует ожидать в следующем году (интервью записывалось в конце декабря 2019, - прим.), - отметил Яков Смолий.
Он также подчеркнул, что до этого НБУ планировал снижение учетной ставки до 8% годовых не ранее 2021 года. В то же время нынешние макроэкономические предпосылки дают основания для более быстрого ее снижения.
Напомним, что по итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1% — это самый низкий показатель за последние годы.