Глава Национального банка Украины Яков Смолий считает, что учетная ставка может снизиться до 8% уже в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью проекту KRYM - критическое мышление.

По его словам, в Украине на сегодня есть все предпосылки, чтобы снижать учетную ставку более быстрыми темпами.

— Учетную ставку в 8% следует ожидать в следующем году (интервью записывалось в конце декабря 2019, - прим.), - отметил Яков Смолий.

Он также подчеркнул, что до этого НБУ планировал снижение учетной ставки до 8% годовых не ранее 2021 года. В то же время нынешние макроэкономические предпосылки дают основания для более быстрого ее снижения.

Напомним, что по итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1% — это самый низкий показатель за последние годы.