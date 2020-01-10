Об этом сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью «Лига.Бизнес».

— Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований - 5000000000 долларов без учета процентов. Но с процентами это уже более 7 000 000 000 долларов , – сообщил Юрий Витренко.

По его словам, окончательное решение Трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге может принять в конце 2020 или в начале 2021 года.

Напомним, 20 декабря 2019 года Украина и Россия по итогам встречи в Минске подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что транзит газа будет заключен сроком на пять лет, подписание контракта ожидается до Нового года, а судебных исков и споров между РФ и Украиной больше не будет.

21 декабря 2019 года стало известно, что НАК «Нафтогаз Украины» отзовет судебный иск в отношении российского «Газпромома» на 12,25 миллиарда долларов.