|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:22
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:14
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.75 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.75 грн
Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, согласно которому РФ должна выплатить более 80 миллионов долларов 12 украинским компаниям в качестве компенсации за убытки, понесенные ими в результате аннексии Крыма.
Об этом сообщает Укринформ.
— Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, который обязал Россию выплатить 80 миллионов швейцарских франков или около 82,1 миллионов долларов 12-ти украинским компаниям в качестве компенсации за убытки, понесенные ими в результате конфискации их активов в Крыму после аннексии полуострова Россией весной 2014 года, - говорится в сообщении.
Как отмечается, суд отклонил апелляции российского государства в связи с решениями, вынесенными Международным арбитражным судом в Женеве в апреле 2019 года.
Так, в одной из апелляций российская сторона утверждала, что женевский судебный орган не подходит для вынесения решения по этому делу.
Москва также заявляла, что аргументы украинских фирм, утверждавших, что они в данном случае подпадают под действие Соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о взаимной защите инвестиций от 1998 года, неприменими. Согласно этому договору Россия и Украина не должны экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой страны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.
Отмечается, что за возмещением убытков в 2015 году в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 украинских компаний, среди них «Укрнафта», подавшая первый иск, и еще 11 украинских предприятий, подавших второй иск. Часть этих компаний была ранее связана с группой компаний Игоря Коломойского. Палата назначила двух арбитров, а те выбрали председателем своей группы Габриэль Кауфманн-Колер из Женевы. Тем самым разбирательство оказалось перенесенным в Швейцарию.
По мнению Федерального суда в Лозанне компетенцию Международного арбитражного суда (в Женеве) нельзя ставить под сомнение. Она уже была подтверждена на предыдущем слушании в октябре 2018 года, на котором суд также отклонил аргумент России о соглашении 1998 года.
Напомним, что Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к правительству Российской Федерации о выплате компенсации убытков, понесенных вследствие временной оккупации территории автономной республики Крым, говорится в сообщении на сайте администрации.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, согласно которому РФ должна выплатить более 80 миллионов долларов 12 украинским компаниям в качестве компенсации за убытки, понесенные ими в результате аннексии Крыма.
Об этом сообщает Укринформ.
— Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, который обязал Россию выплатить 80 миллионов швейцарских франков или около 82,1 миллионов долларов 12-ти украинским компаниям в качестве компенсации за убытки, понесенные ими в результате конфискации их активов в Крыму после аннексии полуострова Россией весной 2014 года, - говорится в сообщении.
Как отмечается, суд отклонил апелляции российского государства в связи с решениями, вынесенными Международным арбитражным судом в Женеве в апреле 2019 года.
Так, в одной из апелляций российская сторона утверждала, что женевский судебный орган не подходит для вынесения решения по этому делу.
Москва также заявляла, что аргументы украинских фирм, утверждавших, что они в данном случае подпадают под действие Соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о взаимной защите инвестиций от 1998 года, неприменими. Согласно этому договору Россия и Украина не должны экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой страны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.
Отмечается, что за возмещением убытков в 2015 году в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 украинских компаний, среди них «Укрнафта», подавшая первый иск, и еще 11 украинских предприятий, подавших второй иск. Часть этих компаний была ранее связана с группой компаний Игоря Коломойского. Палата назначила двух арбитров, а те выбрали председателем своей группы Габриэль Кауфманн-Колер из Женевы. Тем самым разбирательство оказалось перенесенным в Швейцарию.
По мнению Федерального суда в Лозанне компетенцию Международного арбитражного суда (в Женеве) нельзя ставить под сомнение. Она уже была подтверждена на предыдущем слушании в октябре 2018 года, на котором суд также отклонил аргумент России о соглашении 1998 года.
Напомним, что Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к правительству Российской Федерации о выплате компенсации убытков, понесенных вследствие временной оккупации территории автономной республики Крым, говорится в сообщении на сайте администрации.