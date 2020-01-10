Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, согласно которому РФ должна выплатить более 80 миллионов долларов 12 украинским компаниям в качестве компенсации за убытки, понесенные ими в результате аннексии Крыма.

Об этом сообщает Укринформ.

— Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, который обязал Россию выплатить 80 миллионов швейцарских франков или около 82,1 миллионов долларов 12-ти украинским компаниям в качестве компенсации за убытки, понесенные ими в результате конфискации их активов в Крыму после аннексии полуострова Россией весной 2014 года, - говорится в сообщении.

Как отмечается, суд отклонил апелляции российского государства в связи с решениями, вынесенными Международным арбитражным судом в Женеве в апреле 2019 года.

Так, в одной из апелляций российская сторона утверждала, что женевский судебный орган не подходит для вынесения решения по этому делу.

Москва также заявляла, что аргументы украинских фирм, утверждавших, что они в данном случае подпадают под действие Соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о взаимной защите инвестиций от 1998 года, неприменими. Согласно этому договору Россия и Украина не должны экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой страны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.

Отмечается, что за возмещением убытков в 2015 году в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 украинских компаний, среди них «Укрнафта», подавшая первый иск, и еще 11 украинских предприятий, подавших второй иск. Часть этих компаний была ранее связана с группой компаний Игоря Коломойского. Палата назначила двух арбитров, а те выбрали председателем своей группы Габриэль Кауфманн-Колер из Женевы. Тем самым разбирательство оказалось перенесенным в Швейцарию.

По мнению Федерального суда в Лозанне компетенцию Международного арбитражного суда (в Женеве) нельзя ставить под сомнение. Она уже была подтверждена на предыдущем слушании в октябре 2018 года, на котором суд также отклонил аргумент России о соглашении 1998 года.

Напомним, что Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к правительству Российской Федерации о выплате компенсации убытков, понесенных вследствие временной оккупации территории автономной республики Крым, говорится в сообщении на сайте администрации.