За 2019 год Государственная таможенная служба Украины собрала в государственный бюджет $14,6 миллиардов, что на $1 миллиард больше показателя за 2018 год.

Об этом в Facebook написал глава службы Максим Нефьодов.

По его словам, больше удалось собрать только в 2008 году - $18,1 миллиардов.

Максим Нефьодов отметил, что при этом эффективность таможни выросла.

— Налоговая нагрузка на $ импорта выросла с 24 до 27 центов, на килограмм импорта - с 20 до 21 цента, - уточнил Максим Нефьодов.

Ранее сообщалось, что работники таможенной службы пройдут переаттестацию в 2020 году.