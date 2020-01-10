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За 2019 год Государственная таможенная служба Украины собрала в государственный бюджет $14,6 миллиардов, что на $1 миллиард больше показателя за 2018 год.
Об этом в Facebook написал глава службы Максим Нефьодов.
По его словам, больше удалось собрать только в 2008 году - $18,1 миллиардов.
Максим Нефьодов отметил, что при этом эффективность таможни выросла.
— Налоговая нагрузка на $ импорта выросла с 24 до 27 центов, на килограмм импорта - с 20 до 21 цента, - уточнил Максим Нефьодов.
Ранее сообщалось, что работники таможенной службы пройдут переаттестацию в 2020 году.
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За 2019 год Государственная таможенная служба Украины собрала в государственный бюджет $14,6 миллиардов, что на $1 миллиард больше показателя за 2018 год.
Об этом в Facebook написал глава службы Максим Нефьодов.
По его словам, больше удалось собрать только в 2008 году - $18,1 миллиардов.
Максим Нефьодов отметил, что при этом эффективность таможни выросла.
— Налоговая нагрузка на $ импорта выросла с 24 до 27 центов, на килограмм импорта - с 20 до 21 цента, - уточнил Максим Нефьодов.
Ранее сообщалось, что работники таможенной службы пройдут переаттестацию в 2020 году.