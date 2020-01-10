Жители Николаева и области за прошедшие сутки, 9 января отдали мошенникам 141 тысячу гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

В полиции сообщают, что мошенники обманули троих пенсионеров, жителей Николаева. По словам пострадавших, им позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками полиции, сообщили, что их родственники стали участниками дорожно-транспортных происшествий, в которых есть пострадавшие, а поэтому нужно заплатить определенную сумму денег, иначе они будут нести уголовную ответственность. Для «спасения» своих родных пенсионеры согласилась на все условия аферистов и отдали мошенникам 131 тысячу гривен.

В этот же день в полицию мошенники обманули жителя Николаевского района и Первомайска. По словам пострадавшим, они получили телефонные звонки от неизвестных, которые представились работниками банка и под предлогом усилить степень защиты денег на счетах узнали у них всю конфиденциальную информацию, после чего сняли со счетов 10 тысяч гривен.

— По указанным фактам следственными подразделениями полиции начаты уголовные производства по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет, - сказано в сообщении.

Напомним, что в Николаеве мошенники обманули жителей Ингульского и Корабельного районов на 185 тысяч гривен.