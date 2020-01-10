|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:22
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:14
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.75 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.75 грн
Жители Николаева и области за прошедшие сутки, 9 января отдали мошенникам 141 тысячу гривен.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
В полиции сообщают, что мошенники обманули троих пенсионеров, жителей Николаева. По словам пострадавших, им позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками полиции, сообщили, что их родственники стали участниками дорожно-транспортных происшествий, в которых есть пострадавшие, а поэтому нужно заплатить определенную сумму денег, иначе они будут нести уголовную ответственность. Для «спасения» своих родных пенсионеры согласилась на все условия аферистов и отдали мошенникам 131 тысячу гривен.
В этот же день в полицию мошенники обманули жителя Николаевского района и Первомайска. По словам пострадавшим, они получили телефонные звонки от неизвестных, которые представились работниками банка и под предлогом усилить степень защиты денег на счетах узнали у них всю конфиденциальную информацию, после чего сняли со счетов 10 тысяч гривен.
— По указанным фактам следственными подразделениями полиции начаты уголовные производства по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Николаеве мошенники обманули жителей Ингульского и Корабельного районов на 185 тысяч гривен.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Жители Николаева и области за прошедшие сутки, 9 января отдали мошенникам 141 тысячу гривен.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
В полиции сообщают, что мошенники обманули троих пенсионеров, жителей Николаева. По словам пострадавших, им позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками полиции, сообщили, что их родственники стали участниками дорожно-транспортных происшествий, в которых есть пострадавшие, а поэтому нужно заплатить определенную сумму денег, иначе они будут нести уголовную ответственность. Для «спасения» своих родных пенсионеры согласилась на все условия аферистов и отдали мошенникам 131 тысячу гривен.
В этот же день в полицию мошенники обманули жителя Николаевского района и Первомайска. По словам пострадавшим, они получили телефонные звонки от неизвестных, которые представились работниками банка и под предлогом усилить степень защиты денег на счетах узнали у них всю конфиденциальную информацию, после чего сняли со счетов 10 тысяч гривен.
— По указанным фактам следственными подразделениями полиции начаты уголовные производства по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Николаеве мошенники обманули жителей Ингульского и Корабельного районов на 185 тысяч гривен.