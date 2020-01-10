Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получит более 180 миллиардов гривен за передачу газотранспортной системы государственной компании «Оператор ГТС Украины».

Об этом сообщил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью изданию Лига.

По его словам, эту сумму могут выплатить за 10 лет.

— Оператор будет отдавать нам часть своей прибыли. Он будет покрывать все свои расходы и делать все необходимые капиталовложения, а то, что будет оставаться, - распределяется, и часть от этой суммы пойдет нам, - рассказал Юрий Витренко.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлил, что в 2020 году группа «Нафтогаз» потеряет 13 млрд гривен чистой прибыли в связи с проведением операции по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга). Выделение функции транзита было требованием Третьего энергопакета Европейского Союза.

ОГТСУ с 1 января 2020 года получила в управление газотранспортную систему и вышла из группы «Нафтогаза». Ее материнской компанией теперь являются «Магистральные газопроводы Украины», находящиеся в подчинении Министерства финансов.

Ранее сообщалось, что НАК «Нафтогаз Украины» подал обновленные иски против России в Гаагский арбитраж, в которых требует компенсацию за потерянные в результате аннексии Крыма активы. Сумма исковых требований составляет около 7 миллиардов долларов.