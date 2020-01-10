|Скорость ветра:
|1.6 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:22
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:14
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.75 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.75 грн
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получит более 180 миллиардов гривен за передачу газотранспортной системы государственной компании «Оператор ГТС Украины».
Об этом сообщил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью изданию Лига.
По его словам, эту сумму могут выплатить за 10 лет.
— Оператор будет отдавать нам часть своей прибыли. Он будет покрывать все свои расходы и делать все необходимые капиталовложения, а то, что будет оставаться, - распределяется, и часть от этой суммы пойдет нам, - рассказал Юрий Витренко.
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлил, что в 2020 году группа «Нафтогаз» потеряет 13 млрд гривен чистой прибыли в связи с проведением операции по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга). Выделение функции транзита было требованием Третьего энергопакета Европейского Союза.
ОГТСУ с 1 января 2020 года получила в управление газотранспортную систему и вышла из группы «Нафтогаза». Ее материнской компанией теперь являются «Магистральные газопроводы Украины», находящиеся в подчинении Министерства финансов.
Ранее сообщалось, что НАК «Нафтогаз Украины» подал обновленные иски против России в Гаагский арбитраж, в которых требует компенсацию за потерянные в результате аннексии Крыма активы. Сумма исковых требований составляет около 7 миллиардов долларов.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получит более 180 миллиардов гривен за передачу газотранспортной системы государственной компании «Оператор ГТС Украины».
Об этом сообщил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью изданию Лига.
По его словам, эту сумму могут выплатить за 10 лет.
— Оператор будет отдавать нам часть своей прибыли. Он будет покрывать все свои расходы и делать все необходимые капиталовложения, а то, что будет оставаться, - распределяется, и часть от этой суммы пойдет нам, - рассказал Юрий Витренко.
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлил, что в 2020 году группа «Нафтогаз» потеряет 13 млрд гривен чистой прибыли в связи с проведением операции по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга). Выделение функции транзита было требованием Третьего энергопакета Европейского Союза.
ОГТСУ с 1 января 2020 года получила в управление газотранспортную систему и вышла из группы «Нафтогаза». Ее материнской компанией теперь являются «Магистральные газопроводы Украины», находящиеся в подчинении Министерства финансов.
Ранее сообщалось, что НАК «Нафтогаз Украины» подал обновленные иски против России в Гаагский арбитраж, в которых требует компенсацию за потерянные в результате аннексии Крыма активы. Сумма исковых требований составляет около 7 миллиардов долларов.