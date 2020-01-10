В 2019 году в Украине было зарегистрировано 7 542 единиц автотранспортных средств, работающих исключительно на электротяге.

В том числе за год на учет поставлено 7 012 легковых электромобилей и 530 – коммерческих, передает Бизнес.Цензор со ссылкой на данные объединения «Укравтопром».

— Как и ранее, в структуре украинского рынка автомобилей с нулевым уровнем выбросов продолжают доминировать машины с пробегом, доля которых в 2019 году составила: в части легковых – 92%, а в коммерческом сегменте – 96%, – отмечается в сообщении.

При этом, средний возраст регистрируемого в 2019 году электрического транспорта для легковых авто составил 4 года, у коммерческих – 6 лет.

По данным ассоциации, самым популярным электрокаром у украинцев остается Nissan Leaf. В прошлом году было поставлено на учет 3 217 авто этой модели.

На втором месте Tesla Model S, автомобили этой модели выбрали 623 автомобилиста. Третий результат у Volkswagen е-Golf, на котором свой выбор остановили 360 челевек.

Также, в лидерскую пятерку наиболее востребованных у украинцев легковых электромобилей вошли: BMW i3 – 338 штук и Fiat 500е – 312 штук.

В то же время, наилучший результат в продажах новых электрокаров принадлежит автомобилю JAGUAR I-Pace, который выбрали 145 покупателей.

На рынке коммерческих автомобилей на электротяге доминировал фургон Renault Kangoo Z.E., его результат по году составил 482 регистрации. На втором месте – электрический фургон Nissan e- NV200, однако таких авто завезли только 29 штук. Замыкает тройку самых востребованных на украинском рынке коммерческих электромобилей Peugeot Partner Electric – 7 штук.

Напомним, что Японский электронный гигант Sony на международной технологической выставке Consumer Electronic Show представил электромобиль Vision-S, чем очень удивил участников мероприятия.