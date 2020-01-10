Собственник танкера «Delfi» хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев.

Об этом сообщил капитан одесского порта Кирилл Цюпко, передает Пушкинская.

Он отметил, что через неделю должны закончить водолазные работы у затонувшего танкера, на основании которых составят план эвакуации. Логика дальнейших действий будет ясна к концу января.

Контакт с представителем судовладельца, по словам Кирилла Цюпко, есть. Тот намеревается поднять «Delfi» и эвакуировать его на ремонт в Николаев. В то же время, отметил Кирилл Цюпко, «обещать не значит жениться», так как стоимость эвакуации явно превышает нынешнюю стоимость самого судна.

Также капитан одесского порта рассказал, что правоохранителями открыто три уголовных производства.

«Прежде всего ответственность лежит на капитане судна, и не важно, давил ли на него судовладелец. За все отвечает все равно он. За жизни членов экипажа в первую очередь», - сказал Кирилл Цюпко.

Уголовные дела ведут и областная, и городская прокуратуры, и полиция, и даже СБУ Одессы. Событий с момента пересечения судном границы 3 ноября было много, отметил капитан. Так, ещё 13 ноября «Delfi» потерял один якорь. Соответствующие службы были в курсе ситуации, но ничего не сделали.

Напомним, что в ноябре в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Делфи» под флагом Молдовы. Экипаж танкера сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь. Однако впоследствии всех моряков эвакуировали. Водолазы также вытащили на берег капитана судна.

Сообщалось, что на месте аварии танкера Delfi в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышено в 90 раз.

Позже выяснилось, что судно работало в открытом море нелегальной заправочной станцией.