Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в 2020 году будет получать ежемесячную зарплату 1,9 миллиона гривен.

Об этом написала первый секретарь Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Лина Кущ в соцсети Facebook.

— Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в этом году существенно улучшит свое благосостояние. Глава почты получать зарплату в размере 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц. Из них 716 463 гривен 30 копеек — должностной оклад, 693 843 гривны 00 копеек — ежемесячная премия, 456 502 гривны 00 копеек — другие выплаты, предусмотренные законодательством, — говорится в сообщении.

Кущ также привела данные о росте зарплаты Смелянского:

2018 — 571 966 гривен 70 копеек в месяц,

2019 — 1 427 666 гривен 70 копеек в месяц,

2020 — 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц.

— Таким образом, до конца 2020-го генеральный директор получит почти 22,5 миллиона гривен. Для сравнения: средняя зарплата рядовых работников предприятия в этом году вырастет на целых 815 гривен — до 6031 гривны 30 копеек, — подытожила Лина Кущ.

Напомним, ранее руководитель государственного предприятия «Укрпошта» Игорь Смелянский заявил о начале продажи активов компании.