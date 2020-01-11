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Кабинет Министров увеличил оклад Генерального прокурора с 37 000 гривен до 93 648 гривен.
Об этом говорится в постановлении Правительства №1155.
Кроме того, оклад первого заместителя генпрокурора установлен на уровне 89 326 гривен, заместителя – 86 446 гривен, начальника департамента – 40 341 гривен. Для прокурора Офиса генпрокурора установлен оклад 28 815 гривен.
Оклад начальников областных прокуратур установлен на уровне 38 038 гривен, окружных прокуратур – 32 273 гривен.
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Кабинет Министров увеличил оклад Генерального прокурора с 37 000 гривен до 93 648 гривен.
Об этом говорится в постановлении Правительства №1155.
Кроме того, оклад первого заместителя генпрокурора установлен на уровне 89 326 гривен, заместителя – 86 446 гривен, начальника департамента – 40 341 гривен. Для прокурора Офиса генпрокурора установлен оклад 28 815 гривен.
Оклад начальников областных прокуратур установлен на уровне 38 038 гривен, окружных прокуратур – 32 273 гривен.
Ранее сообщалось о том, что генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в 2020 году будет получать ежемесячную зарплату 1,9 миллиона гривен.