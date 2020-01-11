Общество с ограниченной ответственностью «Николаевская электроснабжающая компания» потратит больше 700 тысяч гривен на покупку почтовых марок.

Информация о закупке опубликована в системе публичных закупок ProZorro.

«Николаевская электроснабжающая компания» по сокращенной переговорной процедуре заключила договор на покупку 42 тысяч 643 штук почтовых марок с Николаевской дирекцией АО «Укрпочта» за 719 тысяч 401 гривен.

Почтовые марки «F» стоимостью 17,00 гривен. - 41977 штук, «V» стоимостью 9,00 гривен - 298 штук, «M» стоимостью 13,50 гривен - 103 штук, «D» стоимостью 8,00 гривен - 185 штук, «Т» стоимостью 3,00 гривен - 80 штук.

Отмечается, что сокращенная переговорная процедура была применена из-за отсутствия конкуренции (в том числе по техническим причинам) на соответствующем рынке, вследствие чего договор о закупке может быть заключен только с одним поставщиком, при отсутствии альтернативы.

Напомним, что Общество с ограниченной ответственностью «Николаевская электроснабжающая компания» собирается потратить 1,5 миллиона на курьерские услуги для поставки счетов потребителям электроэнергии в города и сёла Николаевской области на 2020 год.