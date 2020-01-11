Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский заявил, что польская компания «Mosty Gdansk Limited Liability Company», которая сегодня занимается разработкой проектно-сметной документации по ремонту Варваровского моста, «просто аферисты» и никогда не занималась проектированием.

Об этом нардеп заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Он рассказал, что польская компания пыталась выкупить уже готовый проект по ремонту моста у компании, которая в 2018 году по заказу Департамента ЖКХ провела аналогичные работы и добавил, что пытался найти «Mosty Gdansk Limited Liability Company», однако это у него не получилось.

— Три месяца подряд я пытался найти эту польскую компанию («Mosty Gdansk Limited Liability Company», – прим.) и встречался с городскими властями, просил, чтобы меня вывели на эту компанию, так как у меня было понятия дальнейшего строительства этого моста. Но ничего не происходило! Волей случая на меня вышли, которые до этого сделали проект моста, однако им не заплатили за него. Я узнал от этих людей, что эта польская компания хотела выкупить готовый проект. Исходя из этого понятно, что это просто аферисты, у которых ничего нет и которые никогда ничего не проектировали. Надо было быть Эркюлем Пуаро, чтобы разгадать эту загадку (вопрос разработки проекта ремонта моста, – прим.), с мэрией, польской компанией и прошлыми проектантами, – заявил Игорь Негулевский.

Он также отметил, что согласно смете 2018 года, ремонт Варваровского моста стоил 1 миллиард 145 миллионов гривен, но сейчас цена изменится. Нардеп добавил, что для ремонт переправы был выбран самый «дорогой и лучший» вариант выполнения работ, а именно укрепление и расширение конструкций моста.

— Я видел смету 2018 года и там была сумма 1 миллиард 145 миллионов гривен. Сейчас цена конечно изменится, все-таки два года разницы. Как бы так. Проектант предлагал три варианта ремонта: первый – это на 300 миллионов гривен, совсем маленький ремонт, 700 миллионов – это средний ремонт, а мы выбрали третий, самый дорогой и лучший – укрепление и его расширение, – добавил Игорь Негулевский.

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский обвинил мэра Николаева Александра Сенкевича и депутатов городского совета в затягивании ремонта Варваровского моста.

Напомним, проект реконструкции Южнобугского (Варваровского моста, – прим.) должен был быть разработан еще в 2018 году, однако данные работы не были выполнены из-за подрядчика в лице ООО «Союзтраспроект». За разработку проекта подрядчик должен был получить 3 миллиона 779 тысяч гривен, однако в ходе выполнения работ «Союзтраспроект» запросил 11 миллионов гривен.

В итоге чиновники объявили новые торги по разработке проектно-сметной документации ремонта моста еще 21 января 2019 года с ожидаемой стоимостью работ в 5 миллионов, однако не получили ни одной заявки на участие в торгах, тендер был отменен. Повторный тендер был объявлен 6 февраля, однако и он был отменен по причине отсутствия участников.

15 марта 2019 года Департамент ЖКХ объявил третий по счету тендер по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста с ожидаемой стоимостью в 19 миллионов 800 тысяч гривен, что в 4 раза дороже чем в два предыдущих раза.

Директор Департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев пояснил, что новый тендер по разработке проекта ремонта Варваровского моста подорожал в 4 раза из-за того, что подрядчики отказываются выполнять работы за меньшую сумму. В итоге 27 мая 2019 года очередной тендер был отменен.

16 июля 2019 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, провалив трижды торги по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского (Варваровского) моста, объявил новый тендер со стоимостью работ в 19 миллионов 800 тысяч гривен.

Также отметим, что николаевцы с квадрокоптера показали состояние Южнобугского (Варваровского) и Ингульского мостов.

Как известно, 5 августа 2019 года прошел объявленный Департаментом ЖКХ Николаева аукцион по выбору компании-подрядчика по разработке проектно-сметной документации капитального ремонта Варваровского моста. Ожидаемая стоимость торгов составляла 19,8 миллиона гривен, однако в результате аукциона победила польская компания с предложением в 9 миллионов гривен.

Мэр Николаева Александр Сенкевич пообещал контролировать работу компании-подрядчика по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского (Варваровского) моста.

Также напомним, по мнению новоназначенного главы Укравтодора Александра Кубракова, финансировать ремонт Южнобугского (Варваровского) моста нужно из государственного и местного бюджетов.

17 июля 2019 года, во время визита в Николаев, Владимир Зеленский заявил, что решение проблемы Варваровского моста — это первоочередная задача губернатора.

2 октября 2019 года, во время визита в Николаев министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть. По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, таких мостов, как Варваровский, всего два в мире, и один из них, в Китае, уже рухнул.

В ходе пресс-марафона Владимир Зеленский сообщил, что обратится к премьер-министру Андрею Гончаруку, чтобы правительство изучило вопрос реконструкции моста в Николаеве.

4 декабря 2019 года губернатор Николаевской области Александр Стадник пообещал сделать всё, чтобы отремонтировать Варваровский мост в 2020 году, и добавил, что у него уже есть «таблица по срокам» выполнения работ.