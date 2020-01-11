|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:35
|Заход солнца:
|16:23
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:55
|Заход солнца:
|16:16
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.75 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.75 грн
По итогам 2019 года Украина заняла 51 место в рейтинге стран мира с самым высоким уровнем инфляции. В 2015 году Украина была в этом рейтинге второй.
Об этом сообщают в экспертной платформе Национального банка Украины.
— Украина сначала выпала из топ-20 стран с наибольшей инфляцией, а теперь ее не сыскать и в списке 50 стран, где больше всего увеличиваются потребительские цены. С показателем 4,1% по итогам 2019 года наша страна находится на 51-ой ступени в ренкинге данных, которые собирает ресурс tradingeconomics.com, — сообщают эксперты НБУ.
Самая высокая инфляция в мире, по-прежнему в Венесуэле. По последним данным, местная валюта обесценилась на 39 тысяч процентов за последний год. Еще в феврале 2019 года годовая инфляция в этой стране составляла 344 тысяч процентов.
Вторую позицию в рейтинге заняло Зимбабве с показателем инфляции в 176% в год, также высока инфляция в Судане, Южном Судане и Аргентине.
— Среди соседей Украины высокие темпы инфляции у Турции (15-я в мире; 11,8%), Молдовы (28 место; 7,1%), Грузии (29 место, 7%), Беларуси (44 место, 5%), — добавляют эксперты Нацбанка.
Напомним, что по итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1% — это самый низкий показатель за последние годы.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
По итогам 2019 года Украина заняла 51 место в рейтинге стран мира с самым высоким уровнем инфляции. В 2015 году Украина была в этом рейтинге второй.
Об этом сообщают в экспертной платформе Национального банка Украины.
— Украина сначала выпала из топ-20 стран с наибольшей инфляцией, а теперь ее не сыскать и в списке 50 стран, где больше всего увеличиваются потребительские цены. С показателем 4,1% по итогам 2019 года наша страна находится на 51-ой ступени в ренкинге данных, которые собирает ресурс tradingeconomics.com, — сообщают эксперты НБУ.
Самая высокая инфляция в мире, по-прежнему в Венесуэле. По последним данным, местная валюта обесценилась на 39 тысяч процентов за последний год. Еще в феврале 2019 года годовая инфляция в этой стране составляла 344 тысяч процентов.
Вторую позицию в рейтинге заняло Зимбабве с показателем инфляции в 176% в год, также высока инфляция в Судане, Южном Судане и Аргентине.
— Среди соседей Украины высокие темпы инфляции у Турции (15-я в мире; 11,8%), Молдовы (28 место; 7,1%), Грузии (29 место, 7%), Беларуси (44 место, 5%), — добавляют эксперты Нацбанка.
Напомним, что по итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1% — это самый низкий показатель за последние годы.