Об этом сообщают в экспертной платформе Национального банка Украины.

— Украина сначала выпала из топ-20 стран с наибольшей инфляцией, а теперь ее не сыскать и в списке 50 стран, где больше всего увеличиваются потребительские цены. С показателем 4,1% по итогам 2019 года наша страна находится на 51-ой ступени в ренкинге данных, которые собирает ресурс tradingeconomics.com, — сообщают эксперты НБУ.

Самая высокая инфляция в мире, по-прежнему в Венесуэле. По последним данным, местная валюта обесценилась на 39 тысяч процентов за последний год. Еще в феврале 2019 года годовая инфляция в этой стране составляла 344 тысяч процентов.

Вторую позицию в рейтинге заняло Зимбабве с показателем инфляции в 176% в год, также высока инфляция в Судане, Южном Судане и Аргентине.