Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 000 гривен помощи.

Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук в своем видеообращении, передаёт РБК-Украина.

Премьер заверил, что государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую.

— Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией... Мы искренне сочувствуем семьям и близким погибших... Авиакомпания МАУ в соответствии с коллективным договором осуществит выплаты семьям членов экипажа, - отметил глава правительства.

Также он добавил, что украинские дипломаты работают над получением компенсаций от иранской стороны.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю катастрофы самолета МАУ в Тегеране.