В Николаеве будут судить члена региональной комиссии Николаевского отделения Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств, которого поймали на взятке в 40 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, взятку мужчина получил от фермераза выделение ему финансовой помощи.

— Действия лица квалифицированы по части 2 статьи 369-2 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды), - сказано в сообщении.

Отмечается, что 8 января обвинительный акт был направлен в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что 11 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали при получении взятки начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко.