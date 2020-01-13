Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что никаких контрактов и переговоров по покупке газа у «Газпрома» напрямую нет.

Об этом сообщает Украинская правда.

— Но нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей. Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет, - говорится в сообщении.

Ответил Витренко на вопрос о том, мог бы «Нафтогаз» покупать газ у россиян. При этом представитель энергетической компании сказал: «Мог бы», далее объяснив, что никаких предпосылок для этого нет.

— Могу только отметить, что, с одной стороны, у нас сейчас законодательные возможности для прямых поставок из «Газпрома» и ранее были, – заявил Юрий Витренко.

По его словам, то, что Украина не покупает газ в России не связано с «героическим решением украинских политиков». Причина этого – прекращение поставок со стороны РФ.

— И наша задача как «Нафтогаза» и моей команды была в том, что в ситуации, когда мы понимали, что россияне остановят поставки газа, найти альтернативные возможности обеспечить потребности украинских потребителей в газе из Европы. Вот что мы делали, – рассказал исполнительный директор «Нафтогаза».

Напомним, что Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получит более 180 миллиардов гривен за передачу газотранспортной системы государственной компании «Оператор ГТС Украины».