Сотрудники Одесской таможни обнаружили и изъяли почти 8 тысяч контрафактных «кубиков Рубика».

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Facebook в понедельник, 13 января.

По его словам, на кубиках была марка, похожая на торговый знак британской компании «Rubik`s Brand Limited», которая выпускает официальные игрушки «кубик Рубика».

— По факту нарушения прав интеллектуальной собственности составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 476 Таможенного кодекса Украины. Сейчас 7,8 тысячи контрафактных «кубиков Рубика» изъяты. Их дальнейшую судьбу решит правообладатель, – написал Максим Нефедов.

Чиновник уточнил, что стоимость оригинального товара, который мог бы быть вытесненным с рынка этой контрафактной партией, составляет более 3 миллионов гривен.

Напомним, гражданин Украины пытался провезти через границу 19 килограммов марихуаны в топливном баке.