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Сотрудники Одесской таможни обнаружили и изъяли почти 8 тысяч контрафактных «кубиков Рубика».
Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Facebook в понедельник, 13 января.
По его словам, на кубиках была марка, похожая на торговый знак британской компании «Rubik`s Brand Limited», которая выпускает официальные игрушки «кубик Рубика».
— По факту нарушения прав интеллектуальной собственности составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 476 Таможенного кодекса Украины. Сейчас 7,8 тысячи контрафактных «кубиков Рубика» изъяты. Их дальнейшую судьбу решит правообладатель, – написал Максим Нефедов.
Чиновник уточнил, что стоимость оригинального товара, который мог бы быть вытесненным с рынка этой контрафактной партией, составляет более 3 миллионов гривен.
Напомним, гражданин Украины пытался провезти через границу 19 килограммов марихуаны в топливном баке.
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Сотрудники Одесской таможни обнаружили и изъяли почти 8 тысяч контрафактных «кубиков Рубика».
Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Facebook в понедельник, 13 января.
По его словам, на кубиках была марка, похожая на торговый знак британской компании «Rubik`s Brand Limited», которая выпускает официальные игрушки «кубик Рубика».
— По факту нарушения прав интеллектуальной собственности составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 476 Таможенного кодекса Украины. Сейчас 7,8 тысячи контрафактных «кубиков Рубика» изъяты. Их дальнейшую судьбу решит правообладатель, – написал Максим Нефедов.
Чиновник уточнил, что стоимость оригинального товара, который мог бы быть вытесненным с рынка этой контрафактной партией, составляет более 3 миллионов гривен.
Напомним, гражданин Украины пытался провезти через границу 19 килограммов марихуаны в топливном баке.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
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|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов