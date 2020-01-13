В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины объяснили высокие темпы роста заработных плат в Украине конкуренцией за рабочую силу между украинскими работодателями и работодателями из соседних стран Евросоюза.

Об этом говорится в обзоре рынка труда, подготовленном Минэкономики.

— Важнейшими факторами, которые повлияли на рост заработной платы, были повышение минимальной заработной платы, конкуренция за квалифицированную рабочую силу с зарубежными работодателями и продолжение позитивной динамики развития экономики, - говорится в сообщении.

Отмечается, что зарплаты в Украине растут гораздо медленнее роста производительности труда. Другими словами, украинцы получают больше денег, не производя больше товаров и услуг.

— Заработная плата в Украине растет высокими темпами, что способствует постепенному сокращению разрыва между уровнем заработных плат в Украине и европейских странах. Однако уровень заработной платы в Украине остается существенно ниже, - говорится в сообщении Минэкономики.

Для сравнения там отмечают, что на сентябрь 2019 года средняя зарплата в Украине составляла 382 евро, в то время как в Латвии она была 1091 евро, в Польше — 1143 евро, а в Чехии — 1310 евро в месяц.

Напомним, что средняя заработная плата в Николаевской области к концу ноября 2019 года составила 9904 гривны.