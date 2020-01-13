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Мэрия Николаева подготовила ходатайство о снятии ареста с купленного городским советом в 2017 году недостроенного здания банка «Столица» в микрорайоне Намыв за 11 миллионов гривен.
Об этом шла речь в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева сегодня, 13 января, - передает корреспондент НикВести.
Как известно, в мае 2017 года Николаевский горсовет принял решение о приобретении за 11 миллионов гривен недостроенного здания по улице Озёрная, 43 в микрорайоне Намыв для размещения там Дома культуры. Позже многие депутаты посчитали покупку нецелесообразной и выразили своё недовольство из-за высокой цены. Также появилась информация, что стоимость здания была завышена на 5 миллионов гривен.
Начальница юрдепартамента горсовета Инна Бочарова заявила, что мэрия подготовила ходатайство о снятии ареста со здания недостроя на Намыве. Также она добавила, что будет проведена очередная экспертиза постройки, чтобы определить процент его износа и стоимость.
— Юридическим департаментом подготовлено ходатайство о снятии ареста, оно будет предоставлено на подпись начальнику управления культуры, так как он выступает в лице владельца, и будет направлено на днях в суд. Мы пообщались с коммунальным предприятием и просим их, чтобы они осуществили обследование со стороны горсовета и определили процент износа этого здания с момента его приобретения и до настоящего времени. И стоимость определит. Потому что то обследование, которое проводили в рамках судебной экспертизы еще в ноябре, то у нас нет информации, есть ли вывод эксперта, потому что материалы нам так и не предоставили, - рассказал Инна Бочарова.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что нужно решать вопрос с недостроем на Намыве, так как сейчас в микрорайоне формируется «нормальная и комфортная зона проживания».
— Позвоните, пожалуйста, Любарову, если он находится в Николаеве, пусть зайдёт и подпишет это обращение. Нужно решить этот вопрос, сделать там нормально. Мы на Намыве формируем такую нормальную и комфортную зону проживания. Там у нас троллейбусная линия сейчас подошла, в этом году планируем этот сквер «Боевой славы» отремонтировать. Недострой нужно достроить и сделать там нормальный для Заводского района уголок культуры, чтобы дети могли заниматься в нормальных условиях, а не проводить репетиции в коридоре, - отметил Александр Сенкевич.
Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что не может ждать, пока закончится расследование по делу о покупке городским советом недостроя на Намыве.
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Мэрия Николаева подготовила ходатайство о снятии ареста с купленного городским советом в 2017 году недостроенного здания банка «Столица» в микрорайоне Намыв за 11 миллионов гривен.
Об этом шла речь в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева сегодня, 13 января, - передает корреспондент НикВести.
Как известно, в мае 2017 года Николаевский горсовет принял решение о приобретении за 11 миллионов гривен недостроенного здания по улице Озёрная, 43 в микрорайоне Намыв для размещения там Дома культуры. Позже многие депутаты посчитали покупку нецелесообразной и выразили своё недовольство из-за высокой цены. Также появилась информация, что стоимость здания была завышена на 5 миллионов гривен.
Начальница юрдепартамента горсовета Инна Бочарова заявила, что мэрия подготовила ходатайство о снятии ареста со здания недостроя на Намыве. Также она добавила, что будет проведена очередная экспертиза постройки, чтобы определить процент его износа и стоимость.
— Юридическим департаментом подготовлено ходатайство о снятии ареста, оно будет предоставлено на подпись начальнику управления культуры, так как он выступает в лице владельца, и будет направлено на днях в суд. Мы пообщались с коммунальным предприятием и просим их, чтобы они осуществили обследование со стороны горсовета и определили процент износа этого здания с момента его приобретения и до настоящего времени. И стоимость определит. Потому что то обследование, которое проводили в рамках судебной экспертизы еще в ноябре, то у нас нет информации, есть ли вывод эксперта, потому что материалы нам так и не предоставили, - рассказал Инна Бочарова.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что нужно решать вопрос с недостроем на Намыве, так как сейчас в микрорайоне формируется «нормальная и комфортная зона проживания».
— Позвоните, пожалуйста, Любарову, если он находится в Николаеве, пусть зайдёт и подпишет это обращение. Нужно решить этот вопрос, сделать там нормально. Мы на Намыве формируем такую нормальную и комфортную зону проживания. Там у нас троллейбусная линия сейчас подошла, в этом году планируем этот сквер «Боевой славы» отремонтировать. Недострой нужно достроить и сделать там нормальный для Заводского района уголок культуры, чтобы дети могли заниматься в нормальных условиях, а не проводить репетиции в коридоре, - отметил Александр Сенкевич.
Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что не может ждать, пока закончится расследование по делу о покупке городским советом недостроя на Намыве.
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|
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