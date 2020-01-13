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СБУ разоблачила чиновников Днепровского горсовета на хищении средств, предназначенных для реконструкции социальных объектов.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Руководство одного из департаментов Днепровского горсовета провело публичные закупки для капитального ремонта и реконструкции детских садов и школ города на сумму почти 130 миллионов гривен.
Организаторы зарегистрировали для участия в тендере ряд подконтрольных фирм для искусственного создания конкуренции на торгах. Вследствие чего победителями в публичных закупках стали «партнерские» коммерсанты.
При этом подрядчики выполнили работы не в полном объеме, с завышением их стоимости, и используя материалы сомнительного качества. Остальные деньги участники сделки выводили в «тень», в общем злоумышленники присвоили 25 миллионов гривен бюджетных средств.
По предварительным данным, некачественно выполненные работы в детсадах и школах поставили под угрозу жизнь и здоровье детей.
В отношении чиновников Днепровского горсовета начато уголовное производство по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Напомним, что Управление Службы безопасности Украины в Николаевской области расследует возможное хищение бюджетных средств при текущем ремонте дороги местного значения в Березанском и Арбузинском районах области.
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СБУ разоблачила чиновников Днепровского горсовета на хищении средств, предназначенных для реконструкции социальных объектов.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Руководство одного из департаментов Днепровского горсовета провело публичные закупки для капитального ремонта и реконструкции детских садов и школ города на сумму почти 130 миллионов гривен.
Организаторы зарегистрировали для участия в тендере ряд подконтрольных фирм для искусственного создания конкуренции на торгах. Вследствие чего победителями в публичных закупках стали «партнерские» коммерсанты.
При этом подрядчики выполнили работы не в полном объеме, с завышением их стоимости, и используя материалы сомнительного качества. Остальные деньги участники сделки выводили в «тень», в общем злоумышленники присвоили 25 миллионов гривен бюджетных средств.
По предварительным данным, некачественно выполненные работы в детсадах и школах поставили под угрозу жизнь и здоровье детей.
В отношении чиновников Днепровского горсовета начато уголовное производство по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Напомним, что Управление Службы безопасности Украины в Николаевской области расследует возможное хищение бюджетных средств при текущем ремонте дороги местного значения в Березанском и Арбузинском районах области.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов