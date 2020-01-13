СБУ разоблачила чиновников Днепровского горсовета на хищении средств, предназначенных для реконструкции социальных объектов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Руководство одного из департаментов Днепровского горсовета провело публичные закупки для капитального ремонта и реконструкции детских садов и школ города на сумму почти 130 миллионов гривен.

Организаторы зарегистрировали для участия в тендере ряд подконтрольных фирм для искусственного создания конкуренции на торгах. Вследствие чего победителями в публичных закупках стали «партнерские» коммерсанты.

При этом подрядчики выполнили работы не в полном объеме, с завышением их стоимости, и используя материалы сомнительного качества. Остальные деньги участники сделки выводили в «тень», в общем злоумышленники присвоили 25 миллионов гривен бюджетных средств.

По предварительным данным, некачественно выполненные работы в детсадах и школах поставили под угрозу жизнь и здоровье детей.

В отношении чиновников Днепровского горсовета начато уголовное производство по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, что Управление Службы безопасности Украины в Николаевской области расследует возможное хищение бюджетных средств при текущем ремонте дороги местного значения в Березанском и Арбузинском районах области.