Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время брифинга по вопросам земельной реформы, который состоялся 13 января, передает Громадське.

— Не будет наличных расчетов. Мы будем бороться с теневыми рынками. Поэтому рассчитаться за приобретенную землю можно будет только безналичными. И нужно будет показать, откуда эти деньги взялись, – сообщил Тимофей Милованов.

Он также отметил, что после открытия рынка, которое запланировано на октябрь 2020 года, государство запустит несколько программ поддержки малых фермеров, среди которых — льготные кредиты и государственные гарантии.

Напомним, украинцам, имеющим двойное гражданство, планируют запретить покупать землю. Чтобы решить эту проблему, могут ввести уголовную ответственность.