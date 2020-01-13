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В правительстве сообщили, что после введения рынка земель сельскохозяйственного назначения приобрести земельный пай можно будет только безналичным способом.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время брифинга по вопросам земельной реформы, который состоялся 13 января, передает Громадське.
— Не будет наличных расчетов. Мы будем бороться с теневыми рынками. Поэтому рассчитаться за приобретенную землю можно будет только безналичными. И нужно будет показать, откуда эти деньги взялись, – сообщил Тимофей Милованов.
Он также отметил, что после открытия рынка, которое запланировано на октябрь 2020 года, государство запустит несколько программ поддержки малых фермеров, среди которых — льготные кредиты и государственные гарантии.
Напомним, украинцам, имеющим двойное гражданство, планируют запретить покупать землю. Чтобы решить эту проблему, могут ввести уголовную ответственность.
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В правительстве сообщили, что после введения рынка земель сельскохозяйственного назначения приобрести земельный пай можно будет только безналичным способом.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время брифинга по вопросам земельной реформы, который состоялся 13 января, передает Громадське.
— Не будет наличных расчетов. Мы будем бороться с теневыми рынками. Поэтому рассчитаться за приобретенную землю можно будет только безналичными. И нужно будет показать, откуда эти деньги взялись, – сообщил Тимофей Милованов.
Он также отметил, что после открытия рынка, которое запланировано на октябрь 2020 года, государство запустит несколько программ поддержки малых фермеров, среди которых — льготные кредиты и государственные гарантии.
Напомним, украинцам, имеющим двойное гражданство, планируют запретить покупать землю. Чтобы решить эту проблему, могут ввести уголовную ответственность.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
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Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
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У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов