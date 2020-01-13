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Согласно законопроекту о рынке земли, обработанного ко второму чтению, установлена минимальная цена на землю не меньше чем нормативно денежная оценка, которая сейчас в Украине составляет 27,499 гривен за 1 гектаров.
Об этом говорится в материалах презентации законопроекта о рынке земли после учета поправок ко второму чтению, передает УНН.
Так, согласно презентации, по данным Госгеокадастра о нормативно денежной оценке сельскохозяйственных угодий, среднее значение НДО 1 гектара пашни в Украине составляет 27 499,72 гривен. В зависимости от региона средняя НДО колеблется от 21 411 гривен в Житомирской области до 33646 гривен в Черкасской области.
При обсуждении презентации земельной реформы, председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский отметил: «Установленная минимальная цена, по которой могут продаваться земли - не может быть меньше, чем нормативно денежная оценка».
Напомним, что Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что земельную реформу надо внедрять как можно раньше, ведь снятие моратория на продажу может принести около 9 миллиардов гривен за 3 месяца.
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Согласно законопроекту о рынке земли, обработанного ко второму чтению, установлена минимальная цена на землю не меньше чем нормативно денежная оценка, которая сейчас в Украине составляет 27,499 гривен за 1 гектаров.
Об этом говорится в материалах презентации законопроекта о рынке земли после учета поправок ко второму чтению, передает УНН.
Так, согласно презентации, по данным Госгеокадастра о нормативно денежной оценке сельскохозяйственных угодий, среднее значение НДО 1 гектара пашни в Украине составляет 27 499,72 гривен. В зависимости от региона средняя НДО колеблется от 21 411 гривен в Житомирской области до 33646 гривен в Черкасской области.
При обсуждении презентации земельной реформы, председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский отметил: «Установленная минимальная цена, по которой могут продаваться земли - не может быть меньше, чем нормативно денежная оценка».
Напомним, что Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что земельную реформу надо внедрять как можно раньше, ведь снятие моратория на продажу может принести около 9 миллиардов гривен за 3 месяца.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
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