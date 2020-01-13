В понедельник, 13 января, судья Центрального районного суда Николаева Светлана Скрипченко избирала меру пресечения подозреваемым в вымогательстве несуществующего долга от предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Согласно материалам ходатайства, подозреваемый по предварительному сговору группой лиц требовал у предпринимателя возврата несуществующего долга в сумме 600 тысяч гривен.

Прокурор во время заседания отмечал возможность подозреваемого скрываться от следствия и суда, уничтожить или исказить вещи и документы, имеющие значение в данном производстве, оказывать незаконное давление на потерпевшего и свидетелей.

Подозреваемый отмечал, что пострадавший был ему должен денежные средства, которые он ему предоставлял для помощи в бизнесе. Он заявил, что только просил потерпевшего вернуть принадлежащие ему деньги.

Защитники просили отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры, настаивая на том, что досудебное следствие осуществляется не уполномоченными органами, риски ничем не подтверждены, подозрение необоснованно.

Заслушав мнения сторон и исследовав материалы ходатайства, Светлана Скрипченко решила избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля 2020 года без права внесения залога.

Сейчас рассматриваются ходатайства об избрании меры пресечения другим участникам указанного уголовного производства.

Как известно, в субботу, 11 января, сотрудники Национальной полиции и Государственного бюро расследований задержали членов ОПГ, которые занималась вымогательством. Позже в полиции рассказали, что члены группировки вымогали у предпринимателя несуществующий долг в размере 660 тысяч гривен. При этом в полиции добавили, что задержали вымогателей в порядке статьи 208 УПК Украины при получении части денег в размере 250 тысяч гривен.