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В понедельник, 13 января, судья Центрального районного суда Николаева Светлана Скрипченко избирала меру пресечения подозреваемым в вымогательстве несуществующего долга от предпринимателя.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.
Согласно материалам ходатайства, подозреваемый по предварительному сговору группой лиц требовал у предпринимателя возврата несуществующего долга в сумме 600 тысяч гривен.
Прокурор во время заседания отмечал возможность подозреваемого скрываться от следствия и суда, уничтожить или исказить вещи и документы, имеющие значение в данном производстве, оказывать незаконное давление на потерпевшего и свидетелей.
Подозреваемый отмечал, что пострадавший был ему должен денежные средства, которые он ему предоставлял для помощи в бизнесе. Он заявил, что только просил потерпевшего вернуть принадлежащие ему деньги.
Защитники просили отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры, настаивая на том, что досудебное следствие осуществляется не уполномоченными органами, риски ничем не подтверждены, подозрение необоснованно.
Заслушав мнения сторон и исследовав материалы ходатайства, Светлана Скрипченко решила избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля 2020 года без права внесения залога.
Сейчас рассматриваются ходатайства об избрании меры пресечения другим участникам указанного уголовного производства.
Как известно, в субботу, 11 января, сотрудники Национальной полиции и Государственного бюро расследований задержали членов ОПГ, которые занималась вымогательством. Позже в полиции рассказали, что члены группировки вымогали у предпринимателя несуществующий долг в размере 660 тысяч гривен. При этом в полиции добавили, что задержали вымогателей в порядке статьи 208 УПК Украины при получении части денег в размере 250 тысяч гривен.
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В понедельник, 13 января, судья Центрального районного суда Николаева Светлана Скрипченко избирала меру пресечения подозреваемым в вымогательстве несуществующего долга от предпринимателя.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.
Согласно материалам ходатайства, подозреваемый по предварительному сговору группой лиц требовал у предпринимателя возврата несуществующего долга в сумме 600 тысяч гривен.
Прокурор во время заседания отмечал возможность подозреваемого скрываться от следствия и суда, уничтожить или исказить вещи и документы, имеющие значение в данном производстве, оказывать незаконное давление на потерпевшего и свидетелей.
Подозреваемый отмечал, что пострадавший был ему должен денежные средства, которые он ему предоставлял для помощи в бизнесе. Он заявил, что только просил потерпевшего вернуть принадлежащие ему деньги.
Защитники просили отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры, настаивая на том, что досудебное следствие осуществляется не уполномоченными органами, риски ничем не подтверждены, подозрение необоснованно.
Заслушав мнения сторон и исследовав материалы ходатайства, Светлана Скрипченко решила избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля 2020 года без права внесения залога.
Сейчас рассматриваются ходатайства об избрании меры пресечения другим участникам указанного уголовного производства.
Как известно, в субботу, 11 января, сотрудники Национальной полиции и Государственного бюро расследований задержали членов ОПГ, которые занималась вымогательством. Позже в полиции рассказали, что члены группировки вымогали у предпринимателя несуществующий долг в размере 660 тысяч гривен. При этом в полиции добавили, что задержали вымогателей в порядке статьи 208 УПК Украины при получении части денег в размере 250 тысяч гривен.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
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|
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|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
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