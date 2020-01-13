Топ-менеджмент «Нафтогаза», который добился от российского «Газпрома»выплаты почти $3 миллиардов по решению Стокгольмского арбитража, получит премию в размере 1% от этой суммы.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает LIGA.net.

— За контрактом должны выплатить. На всю сумму 1% от полученных средств, - сказал Юрий Витренко.

Таким образом, топ-менеджеры получат 700 миллионов гривен премии от суммы в 2,9 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» в рамках соглашений с НАК «Нафтогаз Украины» полностью отказалась от претензий на оплату поставок газа на оккупированный Донбасс.