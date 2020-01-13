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Топ-менеджмент «Нафтогаза», который добился от российского «Газпрома»выплаты почти $3 миллиардов по решению Стокгольмского арбитража, получит премию в размере 1% от этой суммы.
Об этом сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает LIGA.net.
— За контрактом должны выплатить. На всю сумму 1% от полученных средств, - сказал Юрий Витренко.
Таким образом, топ-менеджеры получат 700 миллионов гривен премии от суммы в 2,9 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» в рамках соглашений с НАК «Нафтогаз Украины» полностью отказалась от претензий на оплату поставок газа на оккупированный Донбасс.
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Топ-менеджмент «Нафтогаза», который добился от российского «Газпрома»выплаты почти $3 миллиардов по решению Стокгольмского арбитража, получит премию в размере 1% от этой суммы.
Об этом сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает LIGA.net.
— За контрактом должны выплатить. На всю сумму 1% от полученных средств, - сказал Юрий Витренко.
Таким образом, топ-менеджеры получат 700 миллионов гривен премии от суммы в 2,9 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» в рамках соглашений с НАК «Нафтогаз Украины» полностью отказалась от претензий на оплату поставок газа на оккупированный Донбасс.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
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|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов