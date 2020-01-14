Доходы Киева от туристического сбора за 2019 год составили более 63 миллионов гривен. Это почти вдвое больше по сравнению с 2018 годом.

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда.

— Доход от туристического сбора за прошлый год вырос более чем на 30 миллионов гривен. Если в 2018 году эта сумма составляла 32,9 миллиона гривен, то по 2019 год город получил рекордные 63,6 миллиона гривен при запланированных 35 миллионах гривен. Это является свидетельством того, что Киев становится все более интересным для туристов как из Украины, так и из-за рубежа, а также того, что туристическая отрасль является очень перспективной для столицы, – отметила Марина Хонда.

По ее словам, в прошлом году больше всего иностранных туристов в Киев приехало из Беларуси, Израиля, США, Германии и Турции. Также наблюдается заметный рост иностранных туристов из Индии, Канады и Швеции.

Согласно утвержденному Киевским городским советом решению, ставка туристического сбора в 2019 году составила 0,4% от размера минимальной заработной платы (на 1 января 2019 года – 4 173 гривен) для внутреннего туризма и 1% – для въездного туризма. То есть для внутреннего туриста – 16 гривен 69 копеек, а для въездного – 41 гривен 73 копейки за сутки. Средства от туристического сбора будут направлены на развитие туристической сферы в столице, создания комфортного и современного сервиса для гостей города.

Напомним, за 9 месяцев 2019 в бюджет поступило 3 миллиарда 554,4 миллиона гривен налогов от предприятий туристической сферы.