Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange приобрела пакет акций АО «Фондовая биржа ПФТС» в размере 49,9% уставного капитала.

Об этом сообщает Financial Club соссылкой на систему раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.

— Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг) приобрела пакет акций АО «Фондовая биржа ПФТС» в размере 49,9% уставного капитала, - говорится в сообщении.

При этом компании Primeview LTD (8,5%, Белиз), Dakal LTD (9,37%, Белиз), Crookston Limited (9,06%, Белиз) и Boline LTD (9,21%, Маршалловы острова), бенефициары которых неизвестны, вышли из состава владельцев бирже ПФТС.

Компания Parvana LTD снизила свою долю с 8,9% до 0,11%. В то же время ООО «Компания по управлению активами и администратор пенсионных фондов «Альтана Инвестмент Менеджмент» увеличила долю с 2,3% до 5,1%.

В начале декабря 2019 года BOCE сообщила о намерении приобрести 49,9% акций украинской биржи ПФТС.

На момент подачи уведомления компания BOCE (Hong Kong) Co. Ltd. и её аффилированные лица не владели акциями ПФТС.

Ранее сообщалось, что биткоин стремительно подорожал и преодолел новую отметку.