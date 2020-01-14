|Скорость ветра:
|1.3 м/с
|Восход солнца:
|07:34
|Заход солнца:
|16:27
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:53
|Заход солнца:
|16:20
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.75 грн
|24.2 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.75 грн
Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange приобрела пакет акций АО «Фондовая биржа ПФТС» в размере 49,9% уставного капитала.
Об этом сообщает Financial Club соссылкой на систему раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.
— Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг) приобрела пакет акций АО «Фондовая биржа ПФТС» в размере 49,9% уставного капитала, - говорится в сообщении.
При этом компании Primeview LTD (8,5%, Белиз), Dakal LTD (9,37%, Белиз), Crookston Limited (9,06%, Белиз) и Boline LTD (9,21%, Маршалловы острова), бенефициары которых неизвестны, вышли из состава владельцев бирже ПФТС.
Компания Parvana LTD снизила свою долю с 8,9% до 0,11%. В то же время ООО «Компания по управлению активами и администратор пенсионных фондов «Альтана Инвестмент Менеджмент» увеличила долю с 2,3% до 5,1%.
В начале декабря 2019 года BOCE сообщила о намерении приобрести 49,9% акций украинской биржи ПФТС.
На момент подачи уведомления компания BOCE (Hong Kong) Co. Ltd. и её аффилированные лица не владели акциями ПФТС.
Ранее сообщалось, что биткоин стремительно подорожал и преодолел новую отметку.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange приобрела пакет акций АО «Фондовая биржа ПФТС» в размере 49,9% уставного капитала.
Об этом сообщает Financial Club соссылкой на систему раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.
— Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг) приобрела пакет акций АО «Фондовая биржа ПФТС» в размере 49,9% уставного капитала, - говорится в сообщении.
При этом компании Primeview LTD (8,5%, Белиз), Dakal LTD (9,37%, Белиз), Crookston Limited (9,06%, Белиз) и Boline LTD (9,21%, Маршалловы острова), бенефициары которых неизвестны, вышли из состава владельцев бирже ПФТС.
Компания Parvana LTD снизила свою долю с 8,9% до 0,11%. В то же время ООО «Компания по управлению активами и администратор пенсионных фондов «Альтана Инвестмент Менеджмент» увеличила долю с 2,3% до 5,1%.
В начале декабря 2019 года BOCE сообщила о намерении приобрести 49,9% акций украинской биржи ПФТС.
На момент подачи уведомления компания BOCE (Hong Kong) Co. Ltd. и её аффилированные лица не владели акциями ПФТС.
Ранее сообщалось, что биткоин стремительно подорожал и преодолел новую отметку.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов