У Украины есть обязательства, которые она взяла на себя при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС. Еще в 2017 году на законодательном уровне был прописан 8-летний график повышения ставок акцизного налога на табачные изделия .

В 2018 году цены на сигареты должны были повыситься — на 30%, а в течение следующих 7 лет — ежегодно на 20%. В итоге, учитывая указанные факты, до 2025 года Украина должна привести национальные ставки акциза до минимального уровня, действующего в ЕС, а это – 90 евро за тысячу штук.

Ежегодно в Украине акциз увеличивается на 20%, что приводит к повышению стоимости на табачные изделия, которая должна соответствовать ЕС.

«Это сделали для того, чтобы не было оснований для тех контрабандных вещей, которые сегодня есть», — объяснил экономист Олег Пендзин.

Так, единственным способом заставить данную отрасль работать в рамках законодательного поля, по мнению экспертов, (речь идет о контрабандных потоках из Украины в Евросоюз) — это увеличить стоимость сигарет в Украине и объем акциза в соответствии с требованиями ЕС.

Напомним, в декабре правительство законодательно приравняло электронные сигареты к обычным табачным.