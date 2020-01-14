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В Украине существенно подорожали сигареты. В частности, возросла стоимость и устройств, типа IQOS.
Об этом сообщает 24 Канал.
В 2018 году цены на сигареты должны были повыситься — на 30%, а в течение следующих 7 лет — ежегодно на 20%. В итоге, учитывая указанные факты, до 2025 года Украина должна привести национальные ставки акциза до минимального уровня, действующего в ЕС, а это – 90 евро за тысячу штук.
Ежегодно в Украине акциз увеличивается на 20%, что приводит к повышению стоимости на табачные изделия, которая должна соответствовать ЕС.
«Это сделали для того, чтобы не было оснований для тех контрабандных вещей, которые сегодня есть», — объяснил экономист Олег Пендзин.
Так, единственным способом заставить данную отрасль работать в рамках законодательного поля, по мнению экспертов, (речь идет о контрабандных потоках из Украины в Евросоюз) — это увеличить стоимость сигарет в Украине и объем акциза в соответствии с требованиями ЕС.
Напомним, в декабре правительство законодательно приравняло электронные сигареты к обычным табачным.
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В Украине существенно подорожали сигареты. В частности, возросла стоимость и устройств, типа IQOS.
Об этом сообщает 24 Канал.
В 2018 году цены на сигареты должны были повыситься — на 30%, а в течение следующих 7 лет — ежегодно на 20%. В итоге, учитывая указанные факты, до 2025 года Украина должна привести национальные ставки акциза до минимального уровня, действующего в ЕС, а это – 90 евро за тысячу штук.
Ежегодно в Украине акциз увеличивается на 20%, что приводит к повышению стоимости на табачные изделия, которая должна соответствовать ЕС.
«Это сделали для того, чтобы не было оснований для тех контрабандных вещей, которые сегодня есть», — объяснил экономист Олег Пендзин.
Так, единственным способом заставить данную отрасль работать в рамках законодательного поля, по мнению экспертов, (речь идет о контрабандных потоках из Украины в Евросоюз) — это увеличить стоимость сигарет в Украине и объем акциза в соответствии с требованиями ЕС.
Напомним, в декабре правительство законодательно приравняло электронные сигареты к обычным табачным.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов