|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:34
|Заход солнца:
|16:27
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:53
|Заход солнца:
|16:20
|Температура завтра:
|+5 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.8 грн
|24.2 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.85 грн
Национальный банк Украины согласовал условия выхода международной платежной системы Clear Junction на украинский рынок.
Соответствующее решение в Нацбанке приняли 13 января, сообщают в пресс-службе НБУ.
— Международная платежная система Clear Junction стала тринадцатой зарегистрированной в Украине международной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент, - сообщили в Нацбанке.
Clear Junction — зарегистрированная в Великобритании платежная система, которая начала свою работу в 2016 году. Согласно выданных лицензий, эта платежная система может работать в 31 стране европейской экономической зоны.
В Нацбанке отмечают, что выход Clear Junction на украинский рынок будет способствовать развитию платежных систем и упростит денежные переводы украинцами из-за рубежа и расчеты иностранцев, работающих в Украине.
Напомним, что на украинский рынок выходит крупнейшая в мире по количеству эмитированных платежных карт международная платежная система UnionPay International.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Национальный банк Украины согласовал условия выхода международной платежной системы Clear Junction на украинский рынок.
Соответствующее решение в Нацбанке приняли 13 января, сообщают в пресс-службе НБУ.
— Международная платежная система Clear Junction стала тринадцатой зарегистрированной в Украине международной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент, - сообщили в Нацбанке.
Clear Junction — зарегистрированная в Великобритании платежная система, которая начала свою работу в 2016 году. Согласно выданных лицензий, эта платежная система может работать в 31 стране европейской экономической зоны.
В Нацбанке отмечают, что выход Clear Junction на украинский рынок будет способствовать развитию платежных систем и упростит денежные переводы украинцами из-за рубежа и расчеты иностранцев, работающих в Украине.
Напомним, что на украинский рынок выходит крупнейшая в мире по количеству эмитированных платежных карт международная платежная система UnionPay International.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов