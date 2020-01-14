Национальный банк Украины согласовал условия выхода международной платежной системы Clear Junction на украинский рынок.

Соответствующее решение в Нацбанке приняли 13 января, сообщают в пресс-службе НБУ.

— Международная платежная система Clear Junction стала тринадцатой зарегистрированной в Украине международной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент, - сообщили в Нацбанке.

Clear Junction — зарегистрированная в Великобритании платежная система, которая начала свою работу в 2016 году. Согласно выданных лицензий, эта платежная система может работать в 31 стране европейской экономической зоны.

В Нацбанке отмечают, что выход Clear Junction на украинский рынок будет способствовать развитию платежных систем и упростит денежные переводы украинцами из-за рубежа и расчеты иностранцев, работающих в Украине.

Напомним, что на украинский рынок выходит крупнейшая в мире по количеству эмитированных платежных карт международная платежная система UnionPay International.